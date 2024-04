Giulianova, rifacimento del manto stradale in via Trieste

Al via da venerdì 5 aprile il rifacimento del manto stradale in via Trieste, nel tratto compreso tra via Nazario Sauro e via Salerno

GIULIANOVA – Saranno avviate questa settimana le operazioni di rifacimento del manto stradale in un lungo tratto di via Trieste. L’intervento arriva a completare il piano asfalti 2023 curato dall’assessore Giampiero Di Candido.

Il segmento interessato è quello compreso tra via Nazario Sauro e via Salerno. I lavori si svolgeranno il 5, 8, 9 e 10 aprile. Per quei giorni, nel suddetto tratto di via Trieste, al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza, un’ ordinanza della Polizia Municipale ha stabilito il divieto di circolazione e di sosta dalle ore 8,00 alle ore 19,00.

Il piano asfalti 2024, già stilato, interesserà numerose strade interne del Lido e di Colleranesco.

