Ospedale di Popoli, lavori di rifacimento dell’ingresso principale

POPOLI – Si comunica che l’ingresso principale dell’Ala Nuova dell’Ospedale SS. Trinità di Popoli sarà interdetto al pubblico e agli operatori dalle ore 14.00 di giovedì 4 aprile 2024 alle ore 07.00 (circa) di sabato 6 aprile.

La chiusura è necessaria per consentire i lavori di rifacimento dell’ingresso e l’installazione di una nuova tettoia.

Per limitare i disagi all’utenza, sono stati predisposti due accessi alternativi:

Utenti deambulanti: ingresso dell’Ala Vecchia, situato in Via Berlinguer 118 (vedi foto 1).

Utenti non deambulanti o su sedia a rotelle: ingresso laterale del Pronto Soccorso, situato al livello 3 dell’Ala Nuova, accessibile da Via Berlinguer (vedi foto 2).

La Direzione di Presidio si scusa per i disagi e chiede la massima collaborazione.

I lavori di rifacimento e la nuova tettoia miglioreranno l’accesso all’Ospedale per tutti.

Si prega di consultare la segnaletica in loco per ulteriori indicazioni.