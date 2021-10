Incontro con Antonio Bini in occasione a Pescara: ecco quando

PESCARA – Nell’ambito delle attività programmate dalla Sezione Italia Nostra di Pescara per il quarto trimestre 2021, martedì 19 ottobre alle ore 17, presso la nostra sede in Viale Bovio, 446, in occasione della riapertura della Biblioteca “Falcone e Borsellino”, per il ciclo “Paesaggi d’Arte” si terrà – come da locandina allegata – l’incontro con Antonio BINI, Direttore editoriale Abruzzo nel mondo e socio di Italia Nostra, sul tema Kristian Zahartmann e la Scuola Scandinava.

Il relatore ci racconta dell’artista che, avventuratosi nell’Italia meno conosciuta, giunge in Abruzzo nel 1883 in un piccolo paese sulle montagne, Civita D’Antino, dove stabilirà la sede estiva della sua scuola, frequentata da vari pittori scandinavi. Una selezione di opere dedicate a Civita fu esposta a Copenaghen nel 1908, come il relatore ha ricostruito nel suo libro “Negli anni del sole e della luce” che sottrae all’oblio quella straordinaria stagione. Alcune di quelle opere sono tornate in Abruzzo e sono ora esposte nell’Imago Museum di Pescara.

L’ingresso per l’incontro del 19 ottobre con Antonio BINI sarà consentito fino a capienza massima della sala, nel rispetto delle norme anti Covid-19. Green Pass obbligatorio.