Pescara, trovata in possesso di 108 grammi di cocaina: arrestata 22enne

PESCARA – Una giovane pescarese di 22 anni, senza precedenti penali, è stata arrestata ieri dalla Squadra Mobile dopo essere stata trovata in possesso di 108 grammi di cocaina destinata allo spaccio. Il questore Luigi Liguori ha ordinato di intensificare i controlli e di predisporre indagini nei confronti delle persone che vivono in case popolari con precedenti di reati legati alla droga o che sono sospettate di utilizzare l’immobile per occultare sostanze stupefacenti a scopo di spaccio. dosato e processato e, se positivo, segnalato all’autorità competente al fine di avviare procedimenti amministrativi per la perdita del diritto all’assegnazione del posto alloggio.

Ieri pomeriggio la Squadra Mobile, a seguito di una mirata attività investigativa, ha eseguito la perquisizione nell’appartamento ubicato a Pescara in cui la giovane vive con la propria famiglia, rinvenendo nella sua disponibilità il suddetto quantitativo di cocaina suddivisa in 8 confezioni, sequestrata insieme alla somma di euro 3.400,00 in contanti di cui l’arrestata, disoccupata e priva di fonti di reddito, non è riuscita a giustificare la provenienza e, pertanto, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Stamattina, al termine dell’udienza di convalida, il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.