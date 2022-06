Pescara, testato dispositivo sull’elicottero dell’XI Reparto Volo: ecco quale

PESCARA – Nel pomeriggio di ieri e ancora nella giornata di oggi, la Polizia di Stato ha testato un dispositivo installato sull’elicottero dell’XI Reparto Volo di Pescara, in grado di riprendere ad altissima definizione immagini inviate in tempo reale alla Sala Operativa della Questura. Tale dispositivo di ultima generazione potrà trovare impiego sia nell’ambito dell’attività ordinaria di controllo del territorio sia per grandi eventi di ordine pubblico. Stamattina, nel corso delle simulazioni, la telecamera ha rilevato un principio di incendio nell’area della pineta dannunziana e le immagini, visualizzate in tempo reale dalla Sala Operativa, hanno permesso l’immediato interessamento dei Vigili del Fuoco che sul posto hanno spento le fiamme.

Foto di repertorio