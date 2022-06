Economia ittica in Abruzzo, fondi per 300mila euro a favore della marineria

REGIONE – Il Consiglio regionale ha approvato, nella seduta odierna, un incremento di 300 mila euro del Fondo Unico delle politiche della pesca, per l’esercizio 2022, somma destinata all’erogazione di sostegni economici alle imprese operanti nel settore ittico. Lo rendono noto, il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri , i consiglieri di maggioranza, Testa, D’Incecco, Febbo, Santangelo, Angelosante, unitamente all’assessore al ramo, Emanuele Imprudente. “Una misura di carattere urgente – spiegano gli esponenti di centrodestra – che abbiamo ritenuto necessaria al fine di supportare gli operatori abruzzesi nel fronteggiare l’emergenza economica aggravata dal caro carburanti in essere”.

La nota congiunta del presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, dell’assessore alle politiche per la pesca, Emanuele Imprudente, e dei capigruppo di maggioranza , Guerino Testa (FdI), Vincenzo D’Incecco (Lega), Mauro Febbo (FI), Roberto Santangelo (AP), e Simone Abruzzo (V.A).

NOTA DI D’INCECCO

Un incremento di 300.000 euro per il Fondo Unico del settore della Pesca per sostenere la marineria abruzzese a seguito dei rincari sul gasolio che hanno costretto gli armatori a fermare le barche, mettendo in crisi tutto un settore economico volano della nostra Regione. “Siamo soddisfatti del risultato ottenuto perché la marineria è una risorsa importante per l’economia regionale e abbiamo trovato giusto e opportuno aiutare un settore che coinvolge centinaia di famiglie nel nostro Abruzzo”, ha detto il capogruppo Lega in consiglio regionale Vincenzo D’Incecco. “La boccata d’ossigeno che arriva dal Consiglio Regionale è una buona notizia per la nostra marineria. Ora sollecitiamo il Governo a fare altrettanto”, il commento del consigliere comunale Massimo Pastore che da sempre si batte al fianco della marineria Pescarese.