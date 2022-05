Pescara, tentato furto di strumenti musicali in istituto scolastico: due arresti

PESCARA – Nella notte di domenica 22 maggio, le unità operative della Squadra Volante, dirette dal Commissario Capo dr. Pierpaolo Varrasso, hanno tratto in arresto due cittadini italiani colti in flagranza mentre commettevano un furto all’interno della scuola primaria statale di Via Rubicone. All’arrivo dei poliziotti i due uomini erano ancora all’interno dell’istituto scolastico, intenti a rovistare nelle aule. Uno dei ladri è stato bloccato immediatamente, mentre il più giovane, che si era dato alla fuga, è stato inseguito da uno dei poliziotti e bloccato in Via Basento, dove si era posizionato il personale di un altro equipaggio della Volante, al fine di sbarrare ogni via di fuga. Durante l’udienza di convalida il giudice ha applicato ad entrambi la misura cautelare dell’obbligo della firma.

