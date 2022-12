Pescara, tentato furto in abitazione: arrestato un 24enne

PESCARA – Oggi, alle ore 4:00 circa, due pattuglie della Squadra Volante sono state inviate con urgenza dalla Sala Operativa della Questura di Pescara nei pressi di Piazza Duca degli Abruzzi, dove un residente ha riferito che all’interno del giardino della propria abitazione si era introdotto una persona. Il richiedente ha chiesto l’intervento della Polizia di Stato perché, svegliato dall’abbaiare del cane, ha sorpreso un uomo che, dopo aver scavalcato la recinzione dell’abitazione, ha tentato di forzare dapprima la basculante del garage e poi ha cercato di aprire la porta dell’immobile. L’uomo, vistosi sorpreso ha tentato la fuga e, contestualmente il proprietario di casa ha contattato il 113.

Personale della Squadra Volante, immediatamente sul posto, ha bloccato le possibili vie di fuga che è stato subito individuato nelle immediate vicinanze dell’abitazione, mentre tentava di allontanarsi velocemente.

Lo stesso è stato quindi fermato dagli agenti che hanno preso contatti con il richiedente verificando l’esatta dinamica dei fatti. L’uomo, di 24 anni, di nazionalità straniera, con precedenti di polizia, sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nella città di Trento, è stato quindi tratto in arresto per il reato di tentato furto in abitazione aggravato; è stato inoltre trovato in possesso di svariate chiavi utili a forzare le porte delle abitazioni.

Si sottolinea l’importanza della collaborazione della cittadinanza tramite l’utilizzo del servizio del numero di emergenza 113.