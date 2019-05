Pescara, tentata aggressione con un coltello: arrestato un 62enne

L’uomo, che aveva molestato due ragazzine sull’autobus, si è scagliato contro un passeggero intervenuto per difenderle

PESCARA – Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di stato è intervenuta presso il terminal bus di Pescara dove era stato segnalato al 113 un soggetto pericoloso che cercava di accoltellare un passante. Sul posto, i poliziotti della Squadra Volante hanno individuato l’uomo, identificato per G.F., cittadino albanese di anni 62, bloccandolo, malgrado le resistenze dello stesso, prima che la situazione potesse degenerare.

Perquisito, è stato trovato in possesso di un taglierino tipo “cutter”, sequestrato. I poliziotti hanno ricostruito i fatti accaduti accertando che G.F., appena sceso dall’autobus, aveva cercato di colpire con il taglierino “cutter” un passeggero dello stesso mezzo urbano il quale, accortosi che stava importunando due ragazzine, era intervenuto in loro difesa, scatenando la reazione dell’albanese che dapprima lo minacciava di fargliela pagare e, appena giunti a destinazione, passava alle vie di fatto, brandendo il taglierino e cercando di colpirlo senza, però, riuscirvi.

I poliziotti della Squadra Volante hanno tratto in arresto G.F. per la resistenza posta in essere nei loro confronti, in concomitanza con il tentativo di lesioni e le minacce in danno dell’uomo intervenuto in aiuto delle due minorenni.

L’Autorità Giudiziaria ha disposto l’udienza di convalida per questa mattina. Le ragazzine molestate non sono state identificate perché si sono allontanate dalla zona terminal bus subito dopo essere scese dall’autobus urbano.