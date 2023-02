Pescara, sventato furto al Centro di Distribuzione corrispondenza e pacchi

Le Forze dell’Ordine sono intervenute nella notte tra sabato 19 e domenica 20 febbraio nello stabile di Via Volta

PESCARA – La collaborazione tra Poste Italiane e le Forze dell’Ordine ha consentito di sventare un tentativo di furto ai danni del Centro di Distribuzione della corrispondenza e dei pacchi di Pescara (via Volta), avvenuto nella notte tra sabato e domenica.

Le segnalazioni di allarme giunte alla Situation Room di Roma hanno consentito di rilevare le immagini di due individui a volto coperto, introdottisi all’interno della struttura intorno alle 00:50 del 19 febbraio. Polizia e Carabinieri, immediatamente allertati, sono intervenuti sul posto in pochissimi minuti disturbando i malviventi, costringendoli a una rapida fuga e a non portare a termine il tentativo di furto.

La Situation Room di Roma, aperta tutti i giorni, 24 ore al giorno, fornisce riscontro alle segnalazioni di allarme che provengono dall’Abruzzo e dal Lazio per garantire la sicurezza del personale e dei clienti grazie a un complesso sistema di tele e video-sorveglianza che monitora le sedi di Poste Italiane e rileva criticità o tentativi di furto /rapine permettendo di attivare, come in questa occasione e quando necessario, le Forze dell’Ordine.

L’implementazione dei sistemi di sicurezza e la tempestiva ed efficace gestione degli allarmi da parte degli operatori della Situation Room di Roma, ancora una volta hanno consentito di contrastare gli attacchi attacco predatori, a conferma dell’impegno di Poste Italiane a garantire standard di sicurezza sempre più elevati anche per il settore logistico, a tutela dei beni aziendali e del servizio alla clientela.