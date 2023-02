Chieti, “coworking” commerciale: si alla nuova forma di sinergia lavorativa

Sindaco, assessore Pantalone e presidente Di Roberto: “Lavoreremo per concretizzare questa forma di condivisione a vantaggio della città e soprattutto dei giovani imprenditori”

CHIETI – L’Amministrazione apre le porte a una nuova forma di sinergia lavorativa, quella del plurinegozio, una pratica di “coworking” commerciale che consente la convivenza negli stessi locali di più attività economiche, a condizione che ci siano i requisiti igienico sanitari per lo svolgimento di ogni attività prevista. Se ne è parlato durante la Commissione Commercio di oggi, con l’obiettivo di arrivare al più presto a un Regolamento comunale dedicato.

“La vita delle attività commerciali con il plurinegozio si arricchisce e diventa più sostenibile – il commento del sindaco Diego Ferrara e dell’assessore al Commercio Manuel Pantalone – per questo abbiamo voluto studiare una buona pratica, importandola anche da realtà già operative e vicine, perché possa al più presto concretizzarsi anche a Chieti. Di fatto e di diritto agevoleremo soluzioni in cui uno stesso locale possa essere condiviso da più imprese e con esso anche le spese di gestione. Studieremo le forme più opportune e meglio confacenti alla realtà teatina, dove da dopo la pandemia sono tante le nuove attività, segnale che accogliamo con grande speranza per il futuro e che vogliamo supportare, dando spazio a chi voglia mettersi in gioco. Alla base c’è anche un’azione di innovazione sul comparto, cosa che abbiamo già avviato con le azioni a sostegno del commercio di vicinato prima e dopo la pandemia, ma soprattutto per agevolare i giovani imprenditori, perché non siano scoraggiati e perché possano decollare bene e non cedere a sfiducia e difficoltà che in genere accompagnano l’impianto di un’attività. Realizziamo la sostenibilità anche in ambito economico, come tante realtà europee fanno da tempo e creiamo le condizioni migliori per aiutare i negozianti e gli artigiani ad abbattere i costi di affitto, a innovare la propria offerta merceologica e a gettare le basi di un’auto-impresa che sarà la chiave dello sviluppo commerciale del futuro”.

“È stata una seconda seduta interlocutoria per dare attuazione all’indirizzo dell’assessore e dell’esecutivo – commenta la presidente della Commissione Commercio, Barbara Di Roberto – È stata una buona Commissione, in cui abbiamo riscontrato la disponibilità a lavorare insieme da parte di tutti i consiglieri e, soprattutto, il grande contributo degli uffici, che ringraziamo. Saranno loro, ora che dovranno predisporre una prima bozza di regolamento attuativo, che recepirà tutte le istanze e poi si confronterà anche con la sesta Commissione, perché tale possibilità si concretizzi e trovi applicazione nella realtà teatina al più presto”.