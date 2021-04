Pescara, studenti della De Cecco a lezione di turismo post-Covid

Di Pietro: “Ai nostri ragazzi abbiamo voluto offrire l’occasione di rapportarsi con le opportunità di occupazione offerti negli ambiti del Turismo Esperienziale, Culturale, Museale, Ambientale”

PESCARA – “Enogastronomia, arte e ambiente saranno i tre elementi che faranno da traino alla ripresa del turismo post-Covid in Abruzzo. A dettare le linee guida delle azioni da intraprendere è stata la Camera di Commercio di Chieti-Pescara che, con street artist, storici dell’arte e professionisti nell’educazione ambientale, ha guidato gli studenti delle classi terze e quarte dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara in un incontro formativo dedicato esclusivamente e specificatamente al tema dell’Accoglienza turistica, uno dei motori dell’economia locale e che trova nel nostro Istituto un puntuale indirizzo di studio”. Lo ha detto la dirigente dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ Alessandra Di Pietro, ufficializzando l’incontro che ha coinvolto gli studenti, coordinati dalla professoressa Rossella Cioppi. Presenti Tosca Chersich, Dirigente dell’Area Promozione e Sviluppo del Territorio della Camera di Commercio Chieti-Pescara con Lorenzo Ruggiero, Raffaella Cordisco, storica dell’arte, Educatore Museale, componente della Fondazione ‘Paparella-Treccia’, lo street artist e pittore Marco Lullo-alias Raul 33, e Filomena Spagnoli, coordinatore di Educazione ambientale della Cooperativa ‘Il Bosso’ con Marta Picella.

“L’incontro-confronto tra studenti e professionisti del turismo si è svolto nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento-Alternanza Scuola Lavoro – ha spiegato la dirigente Di Pietro – e ai nostri ragazzi abbiamo voluto offrire l’occasione di rapportarsi con le opportunità di occupazione offerti negli ambiti del Turismo Esperienziale, Culturale, Museale, Ambientale e dunque turismo inteso come motore economico e sociale per la ripartenza post-pandemia. Si parte con la richiesta di qualità e di competenza nell’ospitalità e nell’accoglienza, con il potenziamento del marketing digitale come strumento per fronteggiare la crisi e con la valorizzazione dei trend emergenti e delle nuove priorità nelle aspettative dei turisti-viaggiatori”.

“Il primo dato che forniamo agli studenti – ha detto Tosca Chersich della Camera di Commercio – è che sicuramente i principali attrattori turistici dell’Abruzzo sono l’Enogastronomia e l’Arte, prim’ancora dell’Ambiente, avvalorando con forza le scelte formative dell’Istituto Alberghiero, focalizzate sulle tipicità, le peculiarità, la stagionalità, della nostra cucina e sulla cultura dell’accoglienza, ambiti che sicuramente oggi sono in grave sofferenza a causa dell’emergenza sanitaria, ma che presto torneranno a offrire ampi sbocchi professionali quali protagonisti della ripartenza”.

A guidare gli studenti in un viaggio virtuale nella presentazione di un Museo è stata la storica dell’arte Cordisco: “Un Museo è sempre un luogo di bellezza e di genio, e l’educatore museale è colui che deve accompagnare il visitatore nel percorso di conoscenza e scoperta prima dei tesori custoditi all’interno di ciascuna struttura, per poi spaziare nel mondo dei più significativi artisti del nostro Abruzzo e del Paese”. Quindi l’incontro con lo street artist Raul 33, origini pescaresi, ma ormai cittadino del mondo, abituato a vivere tra Londra e Miami, il quale ha parlato agli studenti di arte, viaggi, energia, sogni, passione e libertà di esprimere se stessi senza timore. Ultimo step l’incontro con le responsabili della cooperativa Il Bosso per parlare di “ecoturismo, turismo esperienziale, ovvero canoa, trekking, cicloturismo, e infine turismo responsabile”.

“Sicuramente – ha aggiunto la dirigente Di Pietro – questa è la scuola che amiamo, viva, motivante, innovativa, coinvolgente, aperta al mondo in cui docenti bravi e competenti, a partire dalla professoressa Cioppi, referente del Laboratorio ‘Itinerando’, trasmettono ai nostri studenti il gusto e la passione per la conoscenza”.