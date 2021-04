Marcella Filippi ingaggiata dalle Panthers Roseto per la fase finale

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Martedì 20 aprile 2021 sarà ricordata come una data storica per le Panthers Roseto, e per la pallacanestro rosetana in generale: è il giorno in cui Marcella Filippi, cestista di spessore internazionale e campionessa del mondo 3vs3 con la nazionale italiana ai mondiali di Manila 2018, è stata ufficialmente ingaggiata dalle Panthers per la fase finale di questa stagione. Si legge nella nota della società:

“Un’operazione resa possibile grazie al lavoro del nostro direttore sportivo Laura Ortu, legata professionalmente a Marcella da tre anni nell’ambito della scuola basket ‘Pink is Better School’, e al contributo del nuovo sponsor Aran Cucine, che ha voluto fortemente regalare a Roseto degli Abruzzi un’atleta di così alto livello nell’anno in cui ricorre il centenario della pallacanestro cittadina.

Ala bergamasca classe 1985 di 186 cm, Marcella Filippi è in assoluto una delle cestiste più importanti della pallacanestro italiana in rosa: nel suo curriculum uno Scudetto nel 2018/19 con Schio, annata in cui ha vinto anche la Supercoppa, e 106 presenze con la Nazionale maggiore, oltre a una lunghissima esperienza sui parquet di tutta la penisola con le maglie di Carugate, Udine, Pomezia, Faenza, C.A. Romagna, La Spezia e San Martino di Lupari, tra le cui fila ha militato ininterrottamente dal 2014, eccezion fatta per la già citata trionfale esperienza con la Famila.

Ma il successo più indimenticabile nella carriera di Marcella Filippi è indubbiamente quello iridato a Manila, in cui ha portato l’Italia sul tetto del mondo 3vs3 assieme a Giulia Ciavarella, Rae Lin D’Alie e Giulia Rulli. Una marcia trionfale coronata dai successi su Stati Uniti, Cina e Russia, che è valsa a Marcella anche il prestigiosissimo riconoscimento del Collare d’Oro del CONI, e la convocazione al raduno preolimpico che qualificherà ai Giochi di Tokyo.

La società tiene a ringraziare anche la Lupebasket San Martino di Lupari, che ha concesso il nullaosta decisivo per portare Marcella Filippi a Roseto in questo finale di stagione.

Nei prossimi giorni è previsto un evento di presentazione del nuovo acquisto presso il Flagship Store di Aran Cucine, che sarà trasmesso in diretta anche sui nostri canali Facebook e YouTube”.