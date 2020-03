Pescara, strada-pendolo: prorogati i termini al 30 settembre

PESCARA – Sono proseguiti nel pomeriggio i lavori del Consiglio comunale di Pescara che ha preso in esame, tra gli altri, due provvedimenti di particolare interesse. L’assemblea ha licenziato a maggioranza, con 16 voti favorevoli e 11 astensioni, la proroga dei termini, a tutto il 30 settembre 2020, per l’avvio dell’esecuzione delle opere per la realizzazione della cosiddetta “strada-pendolo” (che ne provede l’estensione dalla Tiburtina fino a via salara Vecchia) nell’ottica di consentire la definizione di una trattativa bonaria, finora non realizzata, per l’acquisizione bonaria delle aree di proprietà di tre privati, terreni sui quali è previsto il passaggio del tracciato viario.

Con questa deliberazione, l’ipotesi di procedere sulla base di espropri è al momento accantonata in attesa degli sviluppi della stessa trattativa con i privati e della conclusione dell’iter della variante al Prg. Il Consiglio subito dopo l’approvazione ha anche votato e approvato “l’immediata eseguibilità dell’atto”.