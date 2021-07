Pescara – Spoltore: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Pescara – Spoltore del 25 luglio 2021 in diretta: presentazione, risultato e tabellino della prima amichevole dei biancazzurri

PESCARA – Oggi pomeriggio, domenica 25 luglio, alle 16.30, al Centro Sportivo “Gli Angeli di Palena”, si gioca Pescara – Spoltore, prima amichevole stagionale dei biancazzurri, quest’anno guidati da Gaetano Auteri, per testare la preparazione in vista dell’inizio del campionato di Serie C. Di fronte un avversario che milita nell’Eccellenza. L’evento é stato organizzato dalla ASD Palena, nel rispetto delle norme covid, con 300 posti a disposizione e ingresso unico a 5 euro.

Nei giorni scorsi la società biancazzurra ha comunicato con nota ufficiale l’acquisto di Marco Pompetti. Si legge nel comunicato: “La Delfino Pescara 1936 comunica che è stato raggiunto l’accordo con la società Internazionale F.C. per il trasferimento in biancazzurro a titolo temporaneo del centrocampista classe 2000 Marco Pompetti”, si legge sulla nota del club. “Il giocatore approda di nuovo al Pescara dopo aver già indossato la maglia del Delfino nel settore giovanile”. Intanto Davide Zappella si é raccontato sul sito ufficiale in una video-intervista in: “Pescara è una realtà molto importante -ha detto- che merita sicuramente altri palcoscenici. Stiamo lavorando molto con mister Auteri, ma è giusto, se si vogliono raggiungere obiettivi importanti “.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro amichevole Pescara – Spoltore sarà trasmessa in tv o streaming sulla pagina ufficiale del sito del Pescara.