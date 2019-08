Pescara, spiaggia libera Vallelunga: tornata fruibile la passerella disabili

PESCARA – Nella spiaggia libera situata in prossimità di Fosso Vallelunga, al confine tra Pescara e Francavilla al Mare, era da tempo chiusa e non fruibile la passerella per consentire l’accesso alla spiaggia delle persone disabili. Il problema era stato segnalato dai cittadini all’Assessore di Nisio in occasione del sopralluogo da lei compiuto a fine luglio per i problemi legati alla balneazione in quel tratto di spiaggia.

Insieme all’Assessore al Demanio Mariarita Paoni Saccone, venivano attivati gli uffici comunali che, in pochi giorni, hanno provveduto ad eseguire i lavori per il ripristino della struttura.

Nella giornata di ieri gli Assessori Di Nisio e Paoni Saccone si sono recate sul posto per constatare la conclusione dei lavori e, quindi, la possibilità, per i disabili, di poter di nuovo scendere in spiaggia usufruendo della struttura. Ora non solo le persone che hanno disabilità ma anche le persone con difficoltà motoria, possono agevolmente accedere alla spiaggia libera.