Pescara – Spezia 3-2, la webcronaca: successo per il Delfino

PESCARA – Oggi pomeriggio alle ore 17.30 si giocherà Pescara – Spezia, secondo posticipo della trentasettesima giornata del campionato di Serie B. Di fronte due squadre che hanno diverse situazioni di classifica. Da una parte ci sono gli abruzzesi che in campionato non vincono da undici partite e nell’ultimo turno hanno perso 3-1 a Vercelli. Dopo i risultati di ieri la classifica si fa ancora più complicata per la compagine adriatica che al momento occupa la diciottesima posizione, il che vorrebbe dire play-out a fine stagione.

Obbligatorio vincere per il Delfino che nell’ultima partita casalinga ha pareggiato 2-2, in rimonta, contro il Bari. Dall’altra parte ci sono i liguri che sono in una posizione relativamente tranquilla on 47 punti. Sono otto i punti di distacco dalla squadra di Gallo dall’ottavo posto occupato dal Cittadella. Nell’ultimo turno gli Aquilotti hanno perso in casa col Brescia e, con diciotto punti ancora a disposizione, vogliono riscattarsi sin da subito per centrare i play-off.

SEGUI LA CRONACA DIRETTA

Le probabili formazioni

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Mazzotta, Fornasier, Perrotta, Fiamozzi, Machin, Brugman, Valzania, Capone, Pettinari, Falco. Allenatore: Pillon

SPEZIA (4-3-1-2): Manfredini; De Col, Ceccaroni, Masi, Lopez, Pessina, Juande, De Francesco, Ammari, Granoche, Marilungo. Allenatore: Gall