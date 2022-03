Diretta Pescara – Siena: dove vedere la partita in tv e streaming

Domenica 6 marzo alle 17.30 si gioca Pescara – Siena, gara valida per la 30° giornata di Serie C. Dove poter vedere la partita

PESCARA – Tra le gare in programma per la trentesima giornata del Girone B di Serie C é Pescara – Siena, che si gioca domenica 6 marzo con calcio di inizio previsto per le ore 17.30. Di seguito informazioni su dove poter seguire l’incontro in diretta e la presentazione dell’incontro con le voci della vigilia e le probabili formazioni.

DIRETTA DELLA PARTITA

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 17.30 si potrà seguire la diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 16.30circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Pescara – Siena, valida per la trentesima giornata del Girone B di Serie C, verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C e della Coppa Italia di Serie C. La gara sarà visibile anche su Sky Sport 258 e, per gli abbonati Sky, in streaming, su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.

I convocati del Siena

Portieri: Bastianello, Lanni, Mataloni.

Difensori: Dumbravanu, Farcas, Favalli, Laverone, Mora, Terzi.

Centrocampisti: Bani, Bianchi, Cardoselli, Guillaumier, Meli.

Attaccanti: Ardemagni, Disanto, Fabbro, Guberti, Paloschi.

Le dichiarazioni di Auteri alla vigilia

Alla vigilia del match il tecnico del Pescara, Gaetano Auteri ha annunciato che, oltre Drudi squalificato, che sarà sostituito da Illanes o Ingrosso, sono tutti disponibili a parte Delle Monache e Chiarella. Cernigoi e Pontisso sono al 50% della condizione fisica. Ha spiegato che Ferrari a Modena non era sceso in campo solo perché aveva preso una botta alla costola e non si era potuto allenare per cinque giorni. Del Siena ha detto che é una squadra con buone qualità, palleggia bene e occorrerà essere corti e compatti. Non ci sono alternative: il Pescara deve vincere ma non sarà semplice. per Auteri finora si é raccolto meno rispetto a quanto fatto in campo ma sono intervenuti altri fattori perché siamo incappati in decisione avverse. Non si possono fare sbavature perché anche la minima penalizza tantissimo.

Le parole di Padalino alla vigilia

“Gli avversari sono una squadra forte e temibile. Ma io ho visto i miei ragazzi determinati. L’obiettivo? Molti addetti ai lavori danno troppi giudizi senza conoscere la realtà. Io guardo avanti, ma con umiltà guardo anche chi ci sta dietro”.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Gianluca Grasso della sezione di Ariano Irpino, coadiuvato dagli assistenti Emanuele De Angelis di Roma 2 e Alessandro Munerati di Rovigo; quarto uomo ufficiale Luca Capriuolo della sezione di Bari.

La presentazione del match

I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta esterna di misura contro il Modena, con gol di Minesso al 94′, e sono quinti, a quota 47 punti e con un cammino di dodici partite vinte, undici pareggiate e sei perse, con quarantadue reti segnate e trentadue incassate. Nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte siglando tre reti e incassandone altrettante. I toscani, dopo due ko di fila, vengono dal pareggio casalingo a reti bianche contro la Viterbese e sono undicesimi in classifica, fuori dalla zona playoff, con 35 punti, frutto di nove vittorie, otto pareggi e dodici sconfitte, con trentatré gol fatti e altrettanti subiti. Il bilancio del Siena nelle ultime cinque partite giocate é di una vittorie, due pareggi e due sconfitte con cinque gol fatti e sette subiti; in trasferta non vince dal 1 novembre. All’andata, lo scorso 23 ottobre, finì 1-1.

QUI PESCARA – Auteri dovrà rinunciare allo squalificato Drudi ma ritrova Diambo. Probabile modulo 4-2-3-1, con in porta Sorrentino; difesa composta da Zappella, Ingrosso, Illanes e Veroli. In mediana Pompetti e Di Risio; sulla trequarti Clemenza, Pontisso e Rauti, di supporto all’unica punta Ferrari.

QUI SIENA – Padalino dovrà fare i conti con le assenze di Bani, Terigi e Crescenzi e dovrebbe rispondere con un modulo 3-5-2, schierando Lanni in porta e con Mora, Terzi e Dumbravanu in posizione arretrata. In cabina di regia Pezzella con Bianchi e Fabbro; sulle corsie Disanto e Favalli. Davanti Guberti e Paloschi.

Le probabili formazioni di Pescara – Siena

PESCARA (4-2-3-1): Sorrentino; Zappella, Illanes, Ingrosso, Veroli; Pompetti, De Risio; Clemenza, Pontisso, Rauti, Ferrari. Allenatore: Auteri

SIENA (3-4-3): Lanni; Mora, Terzi, Dumbravanu; Favalli, Pezzella, Bianchi, Fabbro, Disanto; Guberti, Paloschi. Allenatore: Padalino