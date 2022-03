“In morte di un medico”, presentazione del libro a Casalincontrada

Il 12 marzo la presentazione del volume di Valerio Ivo Montanaro dal titolo “In morte di un medico. L’omicidio di Vittore de Lollis”

linCASALINCONTRADA – Sabato 12 Marzo alle ore 18.00 presso la sala consiliare del comune di Casalincontrada, con il patrocinio del comune e la collaborazione del “Club Culturale L’Aquilone”, si aprirà un nuovo ed inaspettato capitolo che riguarda un aspetto poco conosciuto della vita della famiglia de Lollis e del suo più celebre rappresentante, il filologo Cesare de Lollis. Valerio Ivo Montanaro, Presidente del Centro Studi Delollisiani, presenterà un libro nel quale vengono puntualmente ricostruiti i fatti che portarono alla morte di Vittore de Lollis, fratello di Cesare, nel lontano 1897.

Un “cold case” quindi in piena regola, che ha portato alla scoperta dei documenti del processo per omicidio depositati presso l’Archivio di Stato di Chieti e confluiti in questa opera intitolata “In morte di un medico. L’omicidio di Vittore de Lollis” pubblicato dalla Costa Edizioni.

A fare da sfondo a questo tragico avvenimento troviamo la controversa storia d’amore tra Vittore, all’epoca dei fatti giovane medico condotto nel paese di Filetto, e la popolana Maria Bambina di Tullio. Presenzierà la serata in qualità di moderatore lo storico ed autore Loris Di Giovanni, che ha curato come direttore della collana storica “La Bussola” l’introduzione del libro. Saranno inoltre presenti Elena Costa, Presidente dell’Associazione Editori Abruzzesi e le Autorità comunali.