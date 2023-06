Pescara, servizio bus navetta estate 2023: orari e percorso

PESCARA – “Verrà ripristinato a partire dal terzo fine settimana di giugno il servizio di bus navetta gratuito per gli utenti, bagnanti e turisti, diretti in spiaggia, sulla riviera nord e sud Pescara. Il servizio sarà operativo esclusivamente nei fine settimana, ovvero quando maggiore è la domanda di trasporto, si partirà dal capolinea che potrebbe essere fissato in piazza Sacro Cuore, come lo scorso anno o, in alternativa, se dovessero partire i lavori di riqualificazione di corso Vittorio Emanuele, da piazza della Repubblica, prevedendo anche il servizio di parcheggio di scambio, per coprire tutto il litorale, dalle 9.30 alle 19”. Lo ha annunciato il Presidente della Commissione Mobilità Armando Foschi ufficializzando l’esito della seduta di Commissione dedicata al ripristino del servizio di bus navetta per l’estate 2023, seduta che ha visto la presenza dell’architetto Giancarla Fabrizio, responsabile del procedimento.

“Nell’estate 2022 il servizio di bus navetta è stato un successo – ha detto il Presidente Foschi -: pensiamo che nel solo mese di agosto, e solo nel fine settimana, i mezzi hanno trasportato ben 5mila passeggeri, ovvero utenti che hanno evitato di raggiungere il litorale in auto, scongiurando il congestionamento del lungomare, il problema dei parcheggi, le file, il traffico, e anche le multe per la sosta selvaggia, anche perché dallo scorso anno è stata istituita la sosta a pagamento sul lungomare in estate. Provvedimento, quest’ultimo, che ha rappresentato anch’esso un ottimo incentivo all’uso del mezzo pubblico, che abbiamo deciso di confermare con una programmazione già pronta che subentra al servizio sperimentale dello scorso anno. Anche quest’anno si avranno due capolinea: piazza Sacro Cuore per i mezzi in transito a servizio della riviera nord; l’antistadio per la riviera sud.

Quindi replicheremo esattamente lo stesso servizio, che sarà limitato al fine settimana, ogni sabato e domenica, dalla terza settimana di giugno sino all’ultima settimana di agosto, giorno di ferragosto compreso. Per coprire il servizio si utilizzeranno i 5 mezzi elettrici acquistati dal Comune negli anni passati con finanziamento regionale, particolarmente adatti essendo più corti del consueto, 8 metri. Già pronti itinerari e fermate dei mezzi, che ricalcheranno le fermate dei bus già esistenti. Per il servizio della riviera nord c’è l’unica incognita rappresentata dai lavori su corso Vittorio Emanuele e, se il cantiere dovesse protrarsi, abbiamo comunque predisposto un’alternativa. L’obiettivo è quello di promuovere al massimo un servizio utile che ritroviamo nelle linee di mandato della nostra maggioranza e che, da un lato, si propone di decongestionare il traffico in virtù di una mobilità sostenibile incentivando l’uso del mezzo pubblico, dall’altro va a sostenere il discorso della conquista ogni anno della Bandiera Blu, migliorando dunque la situazione ambientale e assicurando un servizio a bagnanti e turisti.

Altra chicca – ha aggiunto il Presidente Foschi – sarà che la domenica, il parcheggio dell’area di risulta zona nord, sarà deputato a parcheggio di scambio gratuito, ossia chi usa poi la navetta elettrica, potrà lasciarvi l’auto in sosta gratuitamente e ovviamente anche il bus navetta sarà gratuito. L’anno scorso abbiamo avuto un ottimo riscontro con 5mila passeggeri nel solo mese di agosto: le navette partiranno dai rispettivi capolinea ogni 30 minuti dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19 e i chilometri che andremo a coprire tra sabato e domenica saranno più di 5.500 a costo zero per i passeggeri, mentre il Comune pagherà circa 21mila euro per l’intero servizio. Veniamo ai percorsi, due le alternative per la riviera nord: la prima, se non partiranno i lavori su corso Vittorio, prevede partenza da piazza Sacro Cuore, corso Umberto, tratto di via Nicola Fabrizi, via Ravenna, corso Vittorio Emanuele, via Tassoni, tutta la riviera nord sino a Le Naiadi, con fermate dinanzi agli stabilimenti McDonalds, Alcione, Mambo Jumbo, Tartarughino, Belvedere, Sette Pini, Delfino Verde, Miami Beach, Ammiraglia, Hawaii, Naiadi, Corpo Forestale dello Stato, quindi ritorno passando da via Galilei, corso Vittorio Emanuele e piazza Sacro Cuore,

Se invece dovessero partire i lavori su corso Vittorio, il percorso subirà una variazione e partirà da piazza della Repubblica passando su corso Vittorio Emanuele, via Silvio Pellico, via Leopoldo Muzii e via Nicola Fabrizi; per il ritorno via Carducci, via Regina Elena, via De Amicis, via Bovio, via Michelangelo, corso Vittorio Emanuele e piazza della Repubblica”. Per Pescara sud il percorso partirà dall’Antistadio di fronte alla Tribuna Maiella, quindi Lungomare Cristoforo Colombo, Teatro Flaiano, viale Primo Vere, di nuovo lungomare Colombo, viale Pepe e ritorno al capolinea. “Infine – ha aggiunto il Presidente Foschi – si sta pensando di reintegrare il servizio anche per gli utenti della zona Colli, utilizzando la linea 5 per trasportare i bagnanti e i turisti diretti verso la spiaggia fino al capolinea per poi cambiare il bus e utilizzare le navette”.

Foto di repertorio