“La bellezza e la luce”, mostra di Daniela Giorgini a Villa Filiani Pineto

PINETO – Si terrà dal 1 al 7 luglio 2023 presso la sala delle esposizioni di “Villa Filiani” a Pineto, la mostra dell’artista Daniela Giorgini. Classe ’55 è legata al territorio adriatico per discendenza genitoriale. L’artista vive a Roma e si applica nelle arti figurative che realizza con la passione di chi ammira ogni manifestazione artistica.

«È per me un grande onore esporre a Villa Filiani, luogo che da decenni ospita rilevanti manifestazioni culturali e artistiche nell’ambito dei progetti promossi dall’amministrazione comunale», ha dichiarato l’artista. I quadri realizzati da Giorgini rappresentano il punto d’approdo di una lunga elaborazione personale in campo artistico, sbocciata solo nell’ultimo decennio. Pezzo forte dell’esposizione è la tela denominata “La raccolta del fieno”: «A quest’opera sono particolarmente legata perché mi ricorda il lavoro dei campi della mia famiglia sulle colline teramane».

L’appuntamento è dal 1 al 7 luglio 2023 presso Villa Filiani (Pineto – TE) dalle 18:00 alle 23:00. L’ingresso è gratuito.