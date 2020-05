Pescara seconda in Italia per numero di parrucchieri e barbieri

Secondo i dati forniti da Unioncamere, aggiornati al 31 marzo 2020, Pescara avrebbe 24,6 parrucchieri o barbieri ogni diecimila abitanti

PESCARA – Barbieri e parrucchieri sono tra i setteri più colpiti dalla crisi legata all’emergenza Coronavirus. La riapertura per la loro attività è prevista per il 1°giugno e in tutta Italia sono in atto proteste per chiedere che i tempi vengano anticipati e venga permesso di aprire seguendo alcuni protocolli di sicurezza condivisi.

Ma quanti sono i parrucchieri e i barbieri in Italia? Secondo i dati forniti da Unioncamere (aggiornati al 31 marzo 2020) le attività che rientrano nel codice Ateco 96.02.01, quello riservato ai “Saloni di parrucchiere e barbiere”, sono 104.849.

In valori assoluti la regione con il più alto numero è la Lombardia con 16.880, seguita dal Lazio con 9,335 e Piemonte (8.858). Cagliari è la provincia italiana più fornita di parrucchieri e barbieri: sono 26,3 ogni 10mila abitanti. La seconda è Pescara, dove sono 24,6. Teramo é al quarto posto con 23,9; Chieti sesta con 22,9.