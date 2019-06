Pescara, rissa per spaccio stupefacenti: arrestato 19enne

Si tratta di cittadino gambiano arrestato per spaccio di stupefacenti, danneggiamento, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale

PESCARA – Nella serata di ieri la Polizia di Stato è intervenuta presso un ristorante in Vittorio Emanuele, dove era segnalata una rissa in atto, con il danneggiamento della vetrina dell’esercizio. Giunti sul posto i poliziotti bloccavano l’autore del danneggiamento, che cercava invano di fuggire alla vista della Volante; vistosi bloccato, costui opponeva resistenza e colpiva a pugni uno dei poliziotti provocandogli lesioni. Lo straniero veniva quindi identificato per C. Y. 19enne, cittadino gambiano, già pregiudicato in materia di stupefacenti.

Immediati accertamenti di polizia giudiziaria permettevano di accertare che la rissa appena avvenuta era scoppiata proprio per motivi attinenti lo spaccio della sostanza stupefacente: il giovane veniva perquisito e trovato in possesso di gr. 28.5 di marijuana (occultati nell’abbigliamento intimo).

Lo straniero veniva pertanto arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, danneggiamento, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale; trattenuto in Questura e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa di giudizio direttissimo nella mattinata odierna.