Pescara, rifacimento del manto stradale e della segnaletica: ecco dove

I lavori coinvolgeranno via Bixio, via Berardinucci e via Pisano e saranno a costo zero per l’amministrazione, nel contesto delle nuove modalità di rapporto contrattuale con le ditte specializzate in reti per pubblici servizi

PESCARA – Via Bixio, Via Beradinucci e Via Pisano: sono tre strade che intersecano viale Giovanni Bovio e Via Raffaello e che nei prossimi giorni si presenteranno rinnovate e più funzionali per automobilisti e pedoni. Si è infatti provveduto alla scarifica e, successivamente, alla posa di un nuovo manto d’asfalto, il tutto ad opera delle imprese che nelle scorse settimane avevano effettuato interventi per i sottoservizi.

Si tratta di un’operazione a costo zero per l’amministrazione, nel contesto delle nuove modalità di rapporto contrattuale con le ditte specializzate in reti per pubblici servizi. Non meno importante è anche l’aspetto relativo alla realizzazione della nuova segnaletica orizzontale.

“Andiamo avanti in questa direzione – ha detto l’assessore Adelchi Sulpizio – come già avvenuto di recente in analoghe situazioni a Pescara. Le imprese devono infatti procedere al rifacimento dell’asfalto, mentre l’unità di controllo presso l’ufficio comunale Manutenzione Strade, coordinato da Luca Pescara, ha la responsabilità di verificare che tutto proceda secondo gli accordi. È un modus operandi che abbiamo introdotto fin dall’insediamento di questa amministrazione. Prossimamente procederemo a ulteriori ripristini”.