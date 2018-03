PESCARA – Nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha eseguito un ordine di espiazione di pena detentiva in regime domiciliare, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Pescara – Ufficio Esecuzioni Penali, nei confronti di F. S., classe ’55, pescarese, il quale deve espiare la pena di 2 anni di reclusione, in quanto riconosciuto colpevole, con sentenza irrevocabile, del reato di ricettazione (art. 648 C.P.), fatto commesso tra il 17.04.2007 ed il 12.09.2007 in Pescara.

Il predetto, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione per l’espiazione della suddetta pena detentiva.

Nella medesima giornata durante l’espletamento di servizi di prevenzione e repressione dei reati inerenti lo spaccio di sostanza stupefacente, veniva arrestata in flagranza di reato S.S., classe ’79, pescarese. Durante la conseguente perquisizione domiciliare presso l’abitazione della suddetta, venivano rinvenuti circa 7,20 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, e circa 6.20 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish oltre a due bilancini di precisione. La stessa si trovava già in regime di detenzione domiciliare per altri reati, e veniva pertanto nuovamente sottoposta agli arresti domiciliari, come disposto dalla competente A.G.

Le operazioni sono state effettuate da personale della Squadra Mobile.

Pescara, ricettazione: agli arresti domiciliari un 63enne ultima modifica: da