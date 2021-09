Pescara, refezione scolastica: ecco come potersi iscrivere al servizio

PESCARA – “Il Comune di Pescara ricorda ai genitori degli alunni che intendono fruire del Servizio di Refezione Scolastica per l’anno scolastico 2021/2022, attualmente gestito dalla Concessionaria Serenissima Ristorazione SpA, che è possibile iscrivere i propri figli tramite procedura online entro e non oltre il 15 settembre 2021, collegandosi a tal fine alla piattaforma https://pescara.ecivis.it”. Lo ha comunicato l’assessore alle Mense scolastiche Gianni Santilli, ricordando che l’Anno Scolastico avrà inizio il 13 settembre 2021, come da calendario 2021/2022 approvato, mentre il servizio di refezione partirà il 20 settembre 2021.

Le modalità di iscrizione online sono le seguenti:

– alunni già utenti del Servizio: accesso con le credenziali, utente e password, già in loro possesso;

– alunni che intendono usufruire del Servizio per la prima volta: iscrizione tramite procedura di registrazione sulla piattaforma https://pescara.ecivis.it

Si precisa che non potranno usufruire del Servizio di Refezione gli utenti che non abbiano compiutamente e correttamente provveduto all’iscrizione ON LINE.

Si comunica nel contempo che a partire dal 16 settembre, e fino al 30 di questo mese, le iscrizioni potranno essere effettuate, previo appuntamento con il servizio refezione scolastica, solo tramite i seguenti contatti:

servizio refezione@comune.pescara.it

085 4283262 – 0854283253

Eccezionalmente gli uffici saranno a disposizione del pubblico dal lunedì al venerdì dal 13 al 30 settembre 2021, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, previo appuntamento.