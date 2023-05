Pescara, raccolta differenziata porta a porta: date incontri di maggio

PESCARA – “Proseguono gli incontri di informazione ai cittadini sulla raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti e ieri si è tenuto il sesto incontro presso l’Istituto Nostra Signora; la sala era pienissima e i cittadini presenti molto interessati ai cambiamenti in atto; da domani venerdì 19 maggio ci sposteremo presso l’Aurum per un altro ciclo di tre appuntamenti (il 19, 22 e 23 maggio) con cui termineremo l’informazione dei cittadini della zona di Pescara Portanuova ed inizieremo con l’informazione dei cittadini residenti nelle strade della zona di Pescara Centro”, lo ha dichiarato l’Avv. Valeria Toppetti, Consigliere Delegato di Ambiente S.p.a.

Insieme all’Assessore Isabella Del Trecco ed al Sindaco Avv. Carlo Masci, la società che si occupa dell’igiene urbana Ambiente spa, sta portando avanti in modo serrato l’informazione ed il confronto con i cittadini in vista dell’estensione della raccolta porta a porta in città. Agli incontri partecipano, oltre al Consigliere Delegato Avv. Valeria Toppetti, anche il Vicepresidente Avv. Francesca Sagazio e la Consigliera Ing. Alessandra De Luca; sempre presenti anche il Direttore Ing. Massimo Del Bianco ed il Dott. Di Lanzo oltre ad Ingegneri ambientali che forniscono informazioni di dettaglio.

“Ad ogni incontro esponiamo il grande obiettivo in gioco, costituito dalla tutela dell’ambiente non solo per la presente ma anche per le future generazioni e come la raccolta differenziata costituisca il tassello fondamentale per la piena attuazione della transizione ecologica. Invitiamo i cittadini a guardare il rifiuto in modo nuovo, come ad un bene di cui occuparci, come ad un bruco che diventerà una farfalla, grazie alle politiche di riciclo, ma solo se ognuno farà in modo puntuale la propria parte. Spieghiamo ai cittadini che Ambiente spa si sta riorganizzando in vista della estensione della raccolta differenziata porta a porta, poiché saranno necessari nuovi e differenti mezzi, un maggior numero di operatori ed una nuova pianificazione del lavoro e rivolgiamo un appello per coinvolgere tutti i cittadini in questo cambio di mentalità ancor prima che nel cambiamento delle abitudini.

Il rispetto delle regole all’interno delle case, nel momento della differenziazione dei rifiuti nel mastello e nelle buste che saranno consegnate a tutti, così come il rispetto dei giorni ed orari nel conferimento saranno fondamentali per la piena riuscita del progetto “La Porta per l’Ambiente” che ha l’obiettivo di porre la nostra città tra i comuni virtuosi anche in ordine all’igiene urbana, migliorare la qualità della vita dei cittadini e l’ambiente in cui si trovano a vivere e, nel medio periodo, rendere anche più sostenibile a livello economico le tariffe di conferimento; informiamo che estendere la raccolta differenziata significa adeguarci a quanto ci chiede la normativa ambientale, adottando strategie e metodi più che collaudati e frutto di anni di studio e di ricerca” spiega il Consigliere Delegato Avv. Valeria Toppetti e poi conclude “i cittadini ci pongono molte domande e sempre nuove cui noi rispondiamo con esempi e mostrando i materiali utilizzati; dalle domande dei cittadini prendiamo anche spunto per migliorare la attuazione del progetto; i cittadini che intervengono non sono tanto preoccupati per se stessi, manifestandosi disposti ad intraprendere questo cambiamento, ma piuttosto per i c.d. incivili che potrebbero arrecare problemi di decoro nelle strade ed in prossimità dei condomini con errati raccolta e conferimenti. Allora noi spieghiamo che il pieno contrasto del disprezzo al decoro cittadino da parte dei più restii al rispetto alle regole, può essere attuato proprio con la raccolta differenziata porta a porta che comporterà la eliminazione dei cassoni stradali, troppo spesso ricettacolo di sporcizia e oggetto di conferimento selvaggio in spregio delle regole”.

Di seguito il calendario dei prossimi incontri in programma per domani venerdì 19 maggio, lunedì 22 e martedì 23 maggio, con indicazione delle strade delle utenze coinvolte:

-Venerdì 19 maggio presso l’Aurum: Via San Francesco D’Assisi, Via Giustino De Cecco, Via Antonio Lo Feudo, Piazza San Luigi Gonzaga, Via Fidia, Via Adriano Publio Vezio, Via Omero, Piazza Ettore Troilo, Via Caio Asilio Pollione, Via Sallustio, Via Arnaldo da Brescia, Piazza Ovidio, Via dei Gracchi, Via Virgilio Publio Marone, Via degli Equi, Via Muzio Attendolo Sforza, Via Spartaco, Via Scipione l’Africano, Via Tommaso da Celano, Via Seneca, Viale Pindaro, Via dei Petruzi, Via dei Teatini, Via Savonarola, Via Tibullo, Via dei Sabini, Via Socrate, Via dei Marsi, Via dei Peligni, Viale Gabriele D’Annunzio.

-Lunedì 22 maggio presso l’Aurum; Lungofiume Nord Via Paolucci, Lungomare Giacomo Matteotti, Via Achille Grandi, Via Alessandro Manzoni, Via Bruno Buozzi, Via Celestino V, Via Cesare Beccaria, Via Don Bosco, Via Don Minzoni, Via Enrico Fermi, Via Ferdinando Galiani, Via Filippo Turati, Via Galliani, Via Giacomo Leopardi, Via Giacomo Puccini, Via Giuseppe Verdi, Via Molo Nord, Via Pietro Gobetti, Via Raffaele Paolucci, Via Rossini, Via Sant’Andrea, Via Torquato Tasso, Via Ugo Foscolo.

-Martedì 23 maggio presso l’Aurum: Via Alessandro Tassoni, Via Antonio Gramsci, Via Balilla, Via Boccaccio, Via Carlo Goldoni, Via Dante, Via Francesco De Sanctis, Via Francesco Petrarca, Via Galileo Galilei, Via Giusuè Carducci, Via Giovanni Amendola, Via Giovanni Pascoli, Via Giuseppe Parini, Via Ludovico Ariosto, Via Nicola Fabrizi, Via Tommaso Campanella, Via Trilussa.