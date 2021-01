Pescara, punzonatura bici: attivato servizio alla ciclostazione di Portanuova

PESCARA – Si arricchisce del servizio di punzonatura bici l’attività della ciclostazione di Pescara Portanuova, in piazza Enrico Berlinguer. Si inizia sabato mattina, 23 gennaio, dalle 9 alle 12,30.

“Sarà un appuntamento fisso, il primo e il terzo sabato del mese – spiega l’assessore alla Mobilità Luigi Albore Mascia – che abbiamo potuto programmare grazie alla costante collaborazione attivata con Fiab Pescarabici e con Faieta Motors che si è aggiudicata il bando pubblico di gestione della ciclostazione”.

Il codice di punzonatura sarà annotato, insieme con i dati del proprietario della bicicletta, in un registro tenuto nella ciclostazione e, in caso di furto e di successivo ritrovamento della bici sarà quindi molto semplice risalire al proprietario.

“E’ un piccolo accorgimento di sicurezza che mettiamo a disposizione dei cittadini – sottolinea l’assessore Albore Mascia – invitandoli a non considerarlo un antifurto e quindi a continuare a custodire il mezzo a pedali con tutte le cautele. Ci interessa però rafforzare il clima di sicurezza che, insieme a tante altre iniziative, vogliamo creare intorno alla ciclabilità e alla mobilità dolce in genere”.

Per accedere al servizio di punzonatura i cittadini dovranno semplicemente portare oltre al mezzo, carta di identità e codice fiscale, meglio se in copia. Non c’è bisogno di prenotazione e l’operazione sarà effettuata tenendo conto dell’ordine d’arrivo. L’intera procedura sarà gestita nel totale rispetto della normativa anti-Covid.

