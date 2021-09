Pescara, progetto riqualificazione delle aree di risulta: scadenza offerte

PESCARA – Prorogati i termini per la presentazione delle offerte riguardanti il progetto di riqualificazione delle aree di risulta dell’ex tracciato ferroviario di Pescara. È quanto prevede una determina dirigenziale del Comune di Pescara che in questo modo ha inteso implementare, vista la straordinaria importanza dell’intervento, gli standard di qualità architettonica, tecnica e ambientale delle proposte che gli operatori economici interessati potranno presentare nell’ambito della procedura di gara.

Tenuto conto che luglio e agosto sono mesi in cui imprese e progettisti hanno potuto lavorare a regime ridotto, oltretutto in una fase di emergenza sanitaria, si è quindi determinato di differire di ulteriori 78 giorni i termini temporali per l’inoltro delle offerte, inizialmente fissati al 29 novembre 2021. La nuova scadenza è così stabilita al 15 febbraio 2022 – ore 13:00; la data di esperimento della prima seduta pubblica è invece quella del 17 febbraio 2022 alle ore 10:00.

Un intervento che presenta un quadro economico complessivo da 56 milioni di euro, ripartito nella realizzazione di opere nei seguenti ambiti: un grande parco centrale da 66mila metri quadrati, il secondo più grande del capoluogo dopo la pineta dannunziana, con fontane ed elementi di pregio per l’arredo urbano; realizzazione di parcheggi di qualità urbanistica ed edilizia e di un parcheggio interrato, per una dotazione di circa 2500 posti auto per la sosta, oltre a un’area commerciale e residenziale; un sistema di viabilità che migliorerà la fruibilità e la vivibilità del centro cittadino, integrando urbanisticamente modalità di micromobilità e trasporto pubblico moderno e innovativo; un nuovo terminal bus. Il contributo pubblico complessivo è di poco superiore ai 20 milioni (Iva compresa).