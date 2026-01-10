Home » Attualità » Tecnologia » Pescara prima in Abruzzo per l’uso della Super App di Poste
Oltre 110mila cittadini nel Pescarese utilizzano la Super App “P” di Poste Italiane: servizi integrati e comuni oltre il 40% di adesione

PESCARA – La provincia di Pescara si conferma la più digitale d’Abruzzo nell’utilizzo della Super App “P” di Poste Italiane. Sono oltre 110mila i cittadini che hanno già adottato la nuova piattaforma, nata dall’integrazione delle precedenti applicazioni BancoPosta e Postepay e progettata per riunire in un unico ambiente tutti i servizi finanziari, postali, assicurativi, energetici e telefonici del Gruppo.

In media, più di un residente su tre nel Pescarese utilizza quotidianamente l’applicazione, che in pochi mesi è diventata una delle più scaricate in Italia sugli store digitali. La migrazione dalle vecchie app è risultata semplice e immediata grazie alla continuità operativa garantita agli utenti, che hanno potuto mantenere le stesse credenziali di accesso.

Tra i comuni più “smart” spiccano Scafa, Catignano, Montebello di Bertona, Villa Celiera e Torre de’ Passeri, tutti con percentuali di utilizzo superiori al 40%, a testimonianza di una diffusione capillare della nuova piattaforma digitale.

La Super App “P” consente di prenotare il turno allo sportello, gestire conti BancoPosta, carte Postepay, prodotti di risparmio e polizze assicurative. Offre inoltre funzioni dedicate alle linee telefoniche, ai servizi energetici di Poste Energia e al monitoraggio delle forniture. Con un semplice tocco è possibile effettuare ricariche, bonifici, pagare bollettini, bolli auto e moto, inviare denaro o prelevare senza carta dagli ATM Postamat.

La sezione “Mappe” permette di individuare uffici postali, Punto Poste, locker, ATM e cassette postali, oltre ai negozi aderenti a ScontiPoste, il programma di cashback del Gruppo. Tra le novità più apprezzate c’è il wallet digitale, uno spazio unico in cui conservare carte di pagamento, documenti, carte fedeltà, spedizioni e prenotazioni.

La crescita costante dell’app conferma l’efficacia della strategia digitale di Poste Italiane, che punta su una piattaforma omnicanale capace di semplificare l’accesso ai servizi e rafforzare il dialogo con i cittadini.