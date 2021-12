Pescara, presentata la candidatura De Martinis alla Presidenza Provincia

PESCARA – Sabato 18 dicembre 2021 si voterà alla Provincia di Pescara dalle ore 8 alle 20. Sono chiamati alle urne 589 votanti tra sindaci e consiglieri dei 46 Comuni della provincia, in carica alla data delle elezioni. Il seggio elettorale unico sarà istituito nella sala Consiliare “ D.Tinozzi”, al primo piano del Palazzo Provinciale.

Questa mattina, nella Sala Figlia di Iorio, è stata presentata la candidatura alla Presidenza della Provincia di Pescara del sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, alla presenza dei coordinatori provinciali Lino Galante della Lega, Stefano Cardelli di Fratelli d’Italia, Lorenzo Sospiri di Forza Italia e del presidente uscente Antonio Zaffiri. Alla conferenza stampa hanno preso anche i consiglieri regionali Luca De Renzis (Lega) e Guerino Testa (FdI).

“Ringrazio tutte le forze del centrodestra per aver scelto il mio nome – ha affermato il sindaco De Martinis – . Fin da subito mi sono messo a disposizione della coalizione e una volta eletto proseguirò il lavoro svolto dalla precedente amministrazione, che ha ben governato, con la consapevolezza che, rispetto a qualche anno fa, arriveranno i fondi del PNRR, con i quali realizzare numerosi progetti, dalle aree interne alla costa. In questa sfida dovremo essere preparati per intercettare le giuste risorse e per spenderle nei 46 comuni della provincia, iniziando dalla sicurezza delle strade e delle scuole. Ho sempre lavorato per la sinergia dei vari comuni e il mio obiettivo anche nella Provincia sarà quello di fare da collante tra tutti i territori, comprese le aree dell’entroterra. Sicuramente oggi la Provincia ha diverse difficoltà dettate dalla legge Del Rio, ma ci auguriamo che la nuova riforma possa restituire una centralità e un’importanza tale per portare avanti azioni concrete. Una rassicurazione ai miei cittadini: il ruolo di presidente della Provincia sarà un valore aggiunto per Montesilvano, il mio impegno come sindaco della mia città sarà ancora più grande per concretizzare i progetto che abbiamo in cantiere”.

Il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri, intervenendo oggi nella Conferenza stampa, ha sottolineato:

“Sicuramente dopo la riforma Delrio le Province sono divenute enti poco utili, se non inutili. Tuttavia con la consiliatura di Antonio Zaffiri siamo riusciti a non far trovare spese o investimenti in sospeso anzi oggi ci sono molti appalti completati e alcuni in corso. Credo che nel ciclo di programmazione 2020-2027 non ci sia una sola opera che non sia andata avanti in esecuzione o nella gara, se non un’importante arteria oggetto di riprogrammazione per le spese Covid. Quella che sta per uscire è stata una buona amministrazione provinciale che è riuscita a diventare una importante stazione appaltante che ha riversato sul territorio opere che hanno generato Pil e lavoro, era oggettivamente impossibile fare di più di quanto realizzato, ora ci sono alcuni temi sul tavolo. Il primo affonda le radici nell’attesa approvazione della legge delega di iniziale riforma delle Province, anche alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale che ha dichiarato la Legge Delrio una ‘norma incostituzionale’ non essendo stato portato a termine il processo stesso di riforma. Ottavio oggi ha l’opportunità di avere una norma che potrebbe, se approvata dal Parlamento, restituire alle Province la dignità che meritano, ridando loro deleghe, funzioni, competenze, risorse finanziarie e personale, e soprattutto potrebbe restituire un ruolo diverso per consiglieri e assessori. Ottavio dovrà ora misurarsi con i nuovi cicli di programmazione, ossia i Fondi di Sviluppo e Coesione, Fesr e Piano Nazionale di Rinascita e Resilienza per pensare a nuove opere sulla viabilità od opere di depurazione da affidare alla Provincia come ente diretto, quindi per la grande viabilità extracomunale e per i lavori sugli Istituti di Istruzione, oltre che con il ruolo della Provincia di coordinamento e di indirizzo per gli Enti comunali, e Ottavio troverà un corredo progettuale da mandare avanti, e penso agli assi viari di penetrazione nell’area vestina, alle opere previste per i nostri Istituti scolastici, ai ponti ciclabili per collegare le verticalità. Non credo che il candidato De Martinis – ha aggiunto il Presidente Sospiri – si rivolga solo all’elettorato di secondo livello del centrodestra, consideriamo che votano gli amministratori e la vita amministrativa nei piccoli centri è davvero difficile, da eroi, dunque tutti coloro che si ritrovano nei principi di un buon governo voteranno per chi quei problemi li vive e li conosce ogni giorno, come Ottavio da sindaco di Montesilvano, e dunque credo che tutti possano votare tranquillamente per De Martinis. Il prossimo 18 dicembre ci saranno solo due offerte: quella del Pd con il sindaco di Roccamorice, il dottor D’Ascanio, e c’è Ottavio. Non c’è la terza scelta, ovvero la candidatura del sindaco Catani, rappresentante di un Polo civico, per problemi nella presentazione procedurale della candidatura, dunque oggi credo che quel polo civico possa concentrarsi su Ottavio con l’accettazione del buon percorso tecnico del Presidente uscente Zaffiri”.

Ecco le liste in appoggio del candidato alla presidenza Ottavio De Martinis. Lega per Salvini: Maria Rita Carota, Gabriele Colasante, Lucio Di Bartolomeo, Fabia Fattore, Luca Labricciosa, Antonio Romano, Giovanna Speziale. Fratelli d’Italia: Davide Berardinucci, Toni Capitanio, Valter Cozzi, Liliana D’Innocente, Antonella Falconio, Antonio Vellante, Zaira Zamparelli. Forze di libertà: Alice Amicone, Emidio Camplese, Monica Ciuffi, Moira D’Agostino, Luigi De Acetis, Giorgio De Luca, Gianfranco De Massis, Lorenzo Ferri, Roberta Manco, Simone Palozzo, Manuela Peschi, Antonio Zaffiri.