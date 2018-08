Pescara, Porto Turistico: domani al via “Fermenti d’Abruzzo”

La terza edizione della rassegna andrà dal 30 agosto al 2 settembre

PESCARA – Dopo l’ultimo concerto , domenica scorsa con Antonella Ruggiero , Estatica si cambia d’abito e si prepara ad accogliere Fermenti d’Abruzzo – Festival delle birre artigianali abruzzesi giunto alla sua terza edizione. Da domani a domenica 2 settembre, al porto turistico, lungomare sud. Ingresso e parcheggio gratuiti.

Più di 60 i tipi di birra da bere, studiare e votare nel fine settimana in arrivo, da domani fino a domenica 2 settembre. Come anticipa il nome stesso del festival, Fermenti è un’iniziativa spumeggiante pensata per accompagnare il pubblico alla scoperta, guidata, del mondo della birra artigianale abruzzese.

Oltre agli assaggi a terra – nel piazzale compreso tra l’arena e il padiglione Becci – sono in programma degustazioni in barca, 8 workshop gratuiti, un concorso con doppia giuria, musica live e un’area bimbi con apertura alle 19. Senza dimenticare coltello e forchetta. Il menù prevede gnocchi alla bionda, mezze maniche al pomodoro di Francavilla, arrosticini, frittura di pesce al cartoccio, hamburger gourmet, il vegetariano, chips e l’aglio e olio di mezzanotte.

L’intero calendario è disponibile sul sito www.fermentidabruzzo.it dove è anche possibile prenotare le degustazioni in barca e/o i workshop di approfondimento: una volta in Home, basta cliccare su Il Programma e poi su Prenota in corrispondenza dell’appuntamento desiderato. La prenotazione è obbligatoria, i corsi sono gratuiti, invece i giri in barca, comprensivi di degustazione, hanno un prezzo di 10 euro, da saldare in loco nella segreteria di Fermenti. Questi gli orari delle uscite in mare previste per ogni serata del festival: 19, 20.30 e 22.

“Quest’anno è l’ottava edizione di Estatica – ha ricordato il consigliere del Cda del Marina di Pescara, Camillo Volpe – è stata un’edizione estremamente positiva, sempre migliorando le presenze e gli artisti che hanno partecipato. Abbiamo avuto circa 25 concerti, circa 100 mila presenze e negli anni abbiamo cercato sempre di avere personaggi più importanti, soprattutto artisti che siano più vicini al pubblico e che il pubblico ama.

Quest’anno siamo contenti perché è stata veramente una bellissima edizione: Estatica non si è limitata soltanto ad eventi di natura artistica, ma anche di natura culturale, è stato un centro importante di manifestazioni culturali ed anche di natura turistica ed economica. Non a caso è stato anche un centro di promozione dei prodotti abruzzesi come la manifestazione Mediterranea e non solo, l’ultima manifestazione che faremo è ‘Fermenti’ che è fondamentale per la promozione delle birre artigianali e soprattutto delle birre abruzzesi, quindi una promozione delle birre locali. Il nostro ruolo è questo, di essere un po’ al centro di quelle che sono le manifestazioni e gli interessi degli abruzzesi, ma soprattutto di promuovere quelle che sono le iniziative delle due Camere di Commercio, quelle di Chieti-Pescara, che ormai sono unite.

Il Marina di Pescara è al centro di quelle che sono le due province per quanto riguarda le manifestazioni più importanti. Ci stiamo impegnando per promuovere il nostro territorio, inteso in senso ampio, stiamo già lavorando per la prossima Estatica sperando di avere artisti di livello superiore o almeno pari a quelli che abbiamo avuto quest’anno. Ci muoveremo anche per promuovere i prodotti locali, anche agroalimentari dell’Abruzzo”.

Questo il dettaglio dei workshop organizzati dall’Unionbirrai Abruzzo:

“Non solo orzo: cereali e grani antichi” giovedì alle 18.30; “Fate largo che passa il luppolo: aroma, amaro ed equilibrio” giovedì alle 20; “15 anni di Almond ’22. Evoluzione e crescita di un birrificio” venerdì alle 18.30; “Abbinare l’alta cucina alla birra artigianale – Gnocchi alla bionda” venerdì alle 20 con lo chef di Villa Chiara; “Belgio made in Abruzzo: birre belghe reinterpretate dai birrifici abruzzesi” sabato alle 18.30; “Strong Ale: pienezza e complessità, non la classica birretta” sabato alle 20; “Le nuove frontiere delle wild beer – Dedicato ai lieviti” domenica alle 18.30 con Juri Ferri e Luca Fusè, “Spices Invaders: Birre alle spezie” domenica alle 20.

Si parte dunque domani, giovedì, alle 18, con l’apertura degli stand e l’inaugurazione. Il primo workshop c’è alle ore 18.30. Alle 21.30 parte invece la musica dal vivo con l’Internazionale Vestina (musiche di Rino Gaetano, Ivan Graziani e hit degli anni ‘70 e ‘80). Venerdì è il giorno della Almond’22 che festeggia i suoi 15 anni (Evoluzione e crescita di un birrificio). Musica in serata con Dj Snaporaz. E prima, alle 20, Adriano Terenzi, chef del ristorante Villa Chiara, terrà una degustazione guidata e una lezione sullo Gnocco alla bionda. La parte musicale di sabato e domenica invece, sarà animata da I Taglia ‘90 e dalla loro musica revival e dai Bisbetica Family (cantautorato e Rock’n’Roll).

Un occhio di riguardo al concorso Fermenti beer contest – Scegli bevi vota: per esprimere una preferenza basterà richiedere il tappino all’Info-Point del festival, scrivere il numero del birrificio scelto ed inserirlo nell’apposita urna. In programma anche la premiazione Regina dei Fermenti che vedrà una giuria tecnica composta da giornalisti esperti del settore: Jolanda Ferrara, Maurizio Di Fazio, Stanislao Liberatore.

Prodotto dal Marina di Pescara e Spray Records – in collaborazione con l’Unionbirrai, la CCIAA Chieti Pescara e Omerika – Fermenti è il risultato di un’analisi di mercato e di un’intuizione: valorizzare il fiorire dei birrifici in Abruzzo, dove, nell’ultimo quinquennio, si è registrato un incremento del 211% (Fonte Unioncamere) e si è passati da 9 a 28 birrifici, di cui 8 con sede a Pescara e provincia. Le prime due edizioni di Fermenti (quella estiva e quella invernale dello scorso anno), hanno avuto una media di 25.000 partecipanti, 400 bambini nell’area baby e circa 100 degustazioni in mare con mastro birraio a bordo.

11 i birrifici coinvolti, provenienti dalle 4 province d’Abruzzo: Birrificio Alkibia, Almond ’22, Anbra, Beertona, Bibibir, Birrificio artigiane Terre d’Acquaviva, Birrificio Majella, Deb’s Craft Beer, Golden Roses beer, Mezzo Passo, Miles vera artigianale. In caso di maltempo il festival si sposterà al chiuso all’interno del padiglione Becci.

“Siamo onorati di essere stati chiamati come partner di questo evento – ha affermato Luca Di Saverio dell’Unionbirrai – noi ci occuperemo della divulgazione per creare consumatori consapevoli, quindi faremo dei workshop di avvicinamento alla degustazione. La birra artigianale è diventata ormai una realtà affermata sul territorio italiano da qualche decennio, quindi quale occasione migliore per fare promozione del prodotto di birra artigianale? Ci saranno dei workshop curati da chef del settore, quindi ci sarà la possibilità di poter abbinare sia la birra al piatto e allo stesso tempo di utilizzare anche la birra come ingrediente, quindi come materia prima, nella preparazione del piatto.

Dopo la birra alla canapa è impossibile dire quale sarà l’ultima frontiera perché è un territorio inesplorato l’Italia, non avendo una tradizione brassicola, quindi non c’è una storicità centenaria come ad esempio hanno altri Paesi europei, questa cosa permette ai piccolo birrifici artigianali di spaziare in modo tale da utilizzando anche materie prime del territorio. nella birra artigianale, oltre ad esserci passione e tecnica, c’è anche l’estro del birraio, dell’artigiano che in certi casi diventa anche artista, quindi interpreta la birra secondo un suo modus operandi”.