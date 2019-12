Pescara, parcheggi nel periodo natalizio sulla Strada Parco: orari, prezzi

PESCARA – Per dieci pomeriggi, dalle 14 alle 20, la Strada Parco potrà essere utilizzata come parcheggio per le vetture. Un servizio che, a costi contenuti, l’amministrazione intende offrire a chi vuol fare spese nel centro commerciale naturale di Pescara.

“Anche in questo modo vogliamo sostenere l’economia della città in un periodo particolarmente delicato, quello nel quale molti commercianti ripongono speranze di guadagno – sottolinea l’assessore alla Mobilità Luigi Albore Mascia – Contestualmente cerchiamo di eliminare quel ‘traffico parassitario’ che è una delle maggiori fonti di inquinamento nel quadrilatero centrale di Pescara”.

La Strada Parco sarà aperta alla sosta nel tratto compreso tra viale Muzii e via Cavour a partire da sabato 14: lasciare l’auto costerà 1,50 euro. Si potrà poi parcheggiare anche nei pomeriggi del 15-20-21-22-23-24-27-28 e 29 dicembre.

“Domenica scorsa già dalle 17 l’area di risulta era al completo segno che il centro di Pescara ha potenzialità dal punto di vista commerciale – afferma Albore Mascia – Dal prossimo anno dovremo cominciare a ragionare in termini progettuali e non emergenziali per dare una risposta alle esigenze del traffico cittadino”.