La Podistica San Salvo si prepara al suo ventunesimo anno

SAN SALVO – Quanto la passione per il podismo sia sconfinata la si può constatare negli ambienti della Podistica San Salvo per la 21°volta di fila. Entusiasmo e voglia di ben figurare non mancano alla compagine del presidente Michele Colamarino che è alla guida di un nutrito gruppo di atleti (circa un centinaio)

Obiettivo principale della Podistica San Salvo è far avvicinare più persone possibili, di qualsiasi età, alla pratica, sia a livello agonistico che non, della corsa, intesa come divertimento e mezzo per favorire l’amicizia tra gli iscritti.

L’atleta Luca Dragani ha avuto il privilegio di mettere in mostra il proprio pettorale per la prima volta in questo 2023 con l’ottimo tempo di 1:25:27 alla Barletta Half Marathon. A Chiara Crispini l’onore e l’onere di portare a termine in 1.28’46” la Brunello Crossing su distanza corta di 14 chilometri, unitamente alla coppia Gabriele Pace (1.35’27”) e Lavinia Mitroi (2.04’37”) in occasione della Giulietta&Romeo Half Marathon a Verona.

Non mancano diverse trasferte fuori regione: la Maratona di San Valentino a Terni il 19 febbraio, l’Ultramaratona del Conero a Porto Recanati il 25 febbraio, la Mare&Sale Half Marathon il 12 marzo a Margherita di Savoia, la Strasimeno a Castiglione del Lago il 12 marzo, la Maratona di Roma il 19 marzo, la Milano Marathon il 2 aprile e la cilegina sulla torta all’estero con la TCS London Marathon.

Ma è anche attraverso l’organizzazione degli eventi che la Podistica San Salvo continua ad imporsi all’attenzione: già calendarizzato per il 20 maggio il Memorial Dino Potalivo dedicata al compianto simpatizzante della società ma un occhio di riguardo la Podistica San Salvo lo riserva ai ragazzi e per loro ha in cantiere un evento celebrativo a primavera inoltrata nella pista di atletica leggera intitolata a Pietro Mennea.

“Tanti sono i progetti in programma per la nuova stagione che abbiamo da poco iniziato – spiega Michele Colamarino, presidente della Podistica San Salvo -, tanti sono i nuovi iscritti che hanno scelto di entrare nella nostra famiglia. Auguro a tutti gli atleti e simpatizzanti un fantastico anno e sicuramente ci renderanno orgogliosi di quello che faranno nelle nostre strade d’Abruzzo, in giro per l’Italia e anche all’estero”.