Pescara Pallanuoto – Ischia, la presentazione della partita

PESCARA – Smaltito il brutto ko di sabato scorso in casa dell’Acquachiara, il Pescara Pallanuoto cerca il riscatto davanti al pubblico amico. Domani alle 17.30 a Le Naiadi arriva Ischia, nella quinta giornata del campionato di serie A2, per una partita che mette in palio importanti punti salvezza. Fino a questo momento i biancazzurri hanno raccolto punti solo tra le mura amiche, che inevitabilmente devono diventare l’alleato numero uno nella lotta per il mantenimento della categoria. I campani, saliti in A2 lo scorso anno a braccetto con il Delfino, sono ancora fermi a quota zero e per il Pescara riuscire ad ampliare il divario in classifica significherebbe respirare una boccata d’ossigeno.

Questo lo sa mister Franco Di Fulvio, che prima della sfida analizza: “Siamo consapevoli dell’importanza di questa partita, sia per la classifica che per la necessità di una reazione rispetto a quanto fatto con l’Acquachiara> dice l’allenatore dei biancazzurri. “Considerando che solo l’ultima retrocede direttamente, vincendo domani faremmo un discreto passo in avanti, mettendo sei punti di divario rispetto al fondo della classifica”. E ancora: “In settimana abbiamo lavorato molto e bene. Sotto il profilo natatorio il gruppo non ha problemi, bisogna migliorare nella lettura e nella gestione della partita”.

Solo in serata mister Di Fulvio andrà a diramare la lista dei convocati. L’allenatore del Pescara Pallanuoto può contare su 14 giocatori tra cui scegliere i 13 da portare domani in vasca.

Questa la lista:

Morretti, Mancini, Cipriani, Di Fulvio, De Luca, Cerasoli, Giordano, Holden, Micheletti, De Vincentiis, Pelliccione, Ercolani, Spera, Prosperi.