Orchestra dell’ISA in concerto questa sera a Città Sant’Angelo

CITTÀ SANT’ANGELO – Secondo appuntamento per la stagione concertistica del Città Sant’Angelo Music Festival con la direzione artistica del Maestro Alessandro Mazzocchetti, promossa dalla Fondazione Nicola Polidoro e dal Comune di Città Sant’Angelo.

Venerdì 2 dicembre alle ore 21 il Teatro Comunale di Città Sant’Angelo ospiterà l’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese, diretta dal Maestro Giancarlo De Lorenzo. La serata sarà impreziosita dalla presenza di due solisti di fama internazionale: Adriana Ferreira, primo flauto dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia e Calogero Palermo, primo clarinetto della Royal Orchestra del Concertgebouw di Amsterdam. Programma dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart, con il Concerto n.1 in sol maggiore per flauto e orchestra K.313 e il Concerto in la maggiore per clarinetto e orchestra K.622.

Biglietto intero €15, ridotto under30 €10. I biglietti possono essere acquistati presso la Tabaccheria-Cartolibreria De Vincentiis in Corso Vittorio Emanuele 75 nel centro storico di Città Sant’Angelo o scrivendo all’indirizzo mail csamusicfestival@gmail.com.

Ulteriori informazioni sui canali social del Città Sant’Angelo Music Festival, al numero +39 3382908166 e all’indirizzo e-mail: csamusicfestival@gmail.com.