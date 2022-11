Pescara Pallanuoto – Civitavecchia 8-6: il racconto del match

PESCARA – Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Il Pescara Pallanuoto supera per 8-6 il Civitavecchia nella terza giornata del campionato di serie A2, trascinato da un ottimo Rhys Holden che nel giorno del debutto con la calottina biancazzurra firma tre fondamentali reti. Una prestazione di squadra per il Delfino, che ha saputo avere pazienza nei primi due tempi giocati punto a punto, per poi piazzare il 4-1 dopo l’intervallo lungo, risultato decisivo. Un successo che consegna ai ragazzi di mister Franco Di Fulvio i primi 3 punti della stagione e che fa sia classifica che morale.

Ospiti avanti con Pagliarini, pareggia Holden, poi in gol Carlucci e Mancini. Ancora Holden per il Pescara, risponde Pagliarini. Nel terzo tempo arriva la svolta con i gol di Di Fulvio, Giordano, Holden e Mancini a cui replica il solo Mazzi. Micheletti allunga, in chiusura i gol di Romiti e Pagliarini.

“Una vittoria che ci serviva” dice a fine partita Daniele Cipriani. “Abbiamo avuto un inizio difficile di campionato, anche se ce la siamo giocata contro Canottieri e Florentia. Oggi sapevamo che dovevamo vincere e l’abbiamo fatto”. E prosegue: “Sono molto contento per il gruppo che si allena ogni giorno con grande impegno. Holden ci può dare una grande mano: l’abbiamo accolto nel migliore dei modi e lui ci ha regalato questi tre gol”. Poi chiude: “Lo scorso anno ho vissuto un campionato pieno di infortuni. Ora sto trovano la giusta continuità, spero di andare avanti così”.

PARZIALI: 2-2, 1-1, 4-1, 1-2

PESCARA PALLANUOTO: Morretti, Mancini (2), Cipriani, Di Fulvio (1), De Luca, Cerasoli, Giordano (1), Holden (3), Micheletti (1), De Vincentiis, Pelliccione, Ercolani, Castagna. All. Di Fulvio

CIVITAVECCHIA: Maizzani, Calì, Minisini, Di Bella, Iorio, Carlucci (1), Greco, Gatto, Romiti (1), Mazzi (1), Silvestri, Pagliarini (3), Serrentino. All. Baffetti