L’Aquila, al via i lavori per illuminazione del campo da rugby

Si tratta del campo di rugby Piazza d’Armi: il 21 maggio saranno consegnati i lavori. Il termine delle opere è previsto per novembre

L’AQUILA – Il Sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore allo Sport, Vittorio Fabrizi hanno reso noto che saranno consegnati domani, 21 maggio, i lavori per la realizzazione dell’impianto di illuminazione del campo da rugby di piazza d’Armi dell’Aquila. I lavori saranno eseguiti dalla ditta Enrico Bergamotto, per un importo contrattuale di circa 83.000 euro. Il termine delle opere è previsto per il prossimo novembre.

“Va avanti, nonostante le gravi difficoltà connesse all’emergenza Coronavirus, il piano complessivo degli interventi sull’intera area sportiva di piazza d’Armi – hanno commentato Biondi e Fabrizi – domani cominceranno gli interventi per l’illuminazione del campo da rugby, in modo tale che diventi a tutti gli effetti un campo pienamente fruibile”.

Il programma complessivo delle opere sugli impianti sportivi di piazza d’Armi ammonta a circa 2 milioni e 300 mila euro.