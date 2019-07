Pescara, operazione “Alto Impatto”: bilancio controlli polizia ferroviaria

PESCARA – 231 persone identificate, 74 bagagli controllati: è questo il bilancio dell’operazione ad “Alto Impatto” che ieri ha visto impegnati nelle stazioni ferroviarie di Ancona Centrale e di Pescara Centrale, 27 operatori della polizia ferroviaria, 2 unità cinofile e 3 unità del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo.

L’operazione, che ha riguardato le principali Stazioni Ferroviarie sul territorio Nazionale, ha visto l’utilizzo da parte delle pattuglie di smartphone di ultima generazione, per il controllo in tempo reale dei documenti, e di metal detector per l’ispezione di bagagli sospetti. Le ispezioni sono state estese anche al deposito bagagli.