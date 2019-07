Giusy Ferreri al #Livefestival3, concerto gratuito: come partecipare

All’Outlet Città Sant’Angelo Village sabato 27 luglio il live della cantante siciliana. Per seguirlo sarà necessario ritirare il pass gratuito all’infopoint e postazioni dedicate all’evento

CITTA’ SANT’ANGELO – Manca ormai poco per il terzo grande evento organizzato dall’Outlet Città Sant’Angelo Villagen nell’ambito del #LiveFestival. Dopo aver seguito lo straordinario djset con i quattro rappresentanti storici della disco anni ’90 Albertino, Prezioso, Fargetta e Molella domenica scorsa, 21 luglio, sarà la volta della musica italiana firmata Giusy Ferreri.

Sabato 27 luglio dalle ore 21 dunque sarà protagonista la talentuosa cantante, lanciata dal primo X Factor, è ripartita per un lungo tour italiano che la vedrà protagonista dell’estate del 2019. A dare l’annuncio è stata la stessa Giusy sui propri account social, ammettendo di non essere più nella pelle! Durante il Live 2019 proporrà i suoi più grandi successi, oltre al singolo primaverile “Le cose che canto”, ed il singolo estivo “Jambo”, realizzato in collaborazione con Takagi & Ketra ed il cantante giamaicano OMI.

Abbiamo seguito la Ferreri la scorsa estate nel grande successo ottenuto del 22 luglio a Francavilla al mare dove è stata accolta da migliaia di fans.

COME PARTECIPARE AL CONCERTO

L’ingresso al Live è completamente gratuito: per accedere all’area concerto sarà necessario ritirare il pass presso l’Infopoint e/o postazioni dedicate all’interno del Città Sant’Angelo Village Outlet. Il giorno dell’evento sarà possibile accedere all’Outlet dalle ore 10:00 dagli ingressi A e D. L’accesso all’Area Concerto è prevista dalle ore 17.00, con unico ingresso da Piazza Verde interna all’Outlet. Inizio spettacoli alle ore 21:00.

Per chi arriva in auto sono previsti parcheggi interni all’Outlet (fino ad esaurimento posti disponibili), oltre all’area parcheggio del Centro “IBISCO” di Città Sant’Angelo con trasferimento per l’Outlet mediante servizio gratuito bus/navetta A/R dedicato, con partenza dalle 16:30 ogni 10 minuti fino alle 2.15.

Per maggiori informazioni su come accedere ai grandi concerti e dove ritirare i pass vi invitiamo a visitare https://www.cittasantangelovillage.com/informativa-per-accesso-ai-concerti-livefestival3/

MUSICA E … SHOPPING FINO A MEZZANOTTE

Shopping e ristoranti fino alle 24.00. Per l’occasione dalle ore 17.00 alle ore 20.00 lo shopping sarà accompagnato dalla musica e intrattenimento di Radio Delta1 che trasmetterà in diretta dell’Outlet con una postazione dedicata, vicino alla Food Court. Inoltre, solo il 27 Luglio, per i possessori di Privilege Card ci sono le “Special Sales“: ulteriore 20% sul prezzo a saldo, nei negozi aderenti.