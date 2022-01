Pescara, oggi quarto ‘Open Day’ all’Ipsias ‘Di Marzio – Michetti’

PESCARA – Oggi, sabato 15 gennaio 2022, si terrà il quarto ‘Open Day’ dell’Istituto Professionale di Stato Ipsias ‘Di Marzio – Michetti’, in via Arapietra a Pescara. Gli alunni delle classi terze delle scuole medie e i genitori saranno accolti dai docenti che accompagneranno i ragazzi a visitare la scuola, seguendo percorsi sicuri e sanificati, per scoprire tutti gli indirizzi di studio.

La dirigente scolastica Maria Antonella Ascani, ufficializzando il quarto appuntamento con il tradizionale Open Day, ha spiegato:

“Anche gli Open day 2021-2022 stanno seguendo uno schema più o meno tradizionale, ovvero apriamo le porte del nostro Istituto per permettere le classiche visite alla scuola e l’incontro tra famiglie e docenti, una scelta che nasce da diverse ragioni: innanzitutto perché il cuore dell’Istituto ‘Di Marzio-Michetti’ sono i laboratori dove si svolge un’intensa attività di formazione e l’unico modo per comprenderli è vederli. E poi perché l’Open Day rappresenta comunque una sorta di prova generale di quel Protocollo di sicurezza delle misure da adottare per scongiurare la diffusione del Covid-19, che ogni giorno trova applicazione nella scuola e nella didattica in presenza, quindi tutti gli ospiti indosseranno la mascherina per tutto il tempo della propria permanenza nella scuola, i nostri stessi studenti e il personale hanno adottato i dispositivi di protezione individuale e abbiamo predisposto percorsi differenziati per l’ingresso e l’uscita dall’Istituto in modo da rendere impossibile qualunque rischio di assembramento e comunque gli ingressi saranno contingentati, previa prenotazione. Nel mese di dicembre sono state decine e decine le famiglie e i ragazzi che sono venuti a scuola per guardare, informarsi, conoscere e poi focalizzare la propria attenzione sull’indirizzo di studio preferito e procedere con la preiscrizione, una partenza straordinaria e domani, sabato 15 gennaio, si replica dalle 10 alle 13: ad accompagnare le famiglie nelle visite saranno i docenti e in ciascun laboratorio l’accoglienza sarà fatta da ragazzi e insegnanti delle varie materie di indirizzo che illustreranno l’offerta formativa e forniranno tutte le informazioni richieste”. Per partecipare è stato attivato sul sito on line della scuola un servizio di prenotazione per tutti i laboratori, ovvero quello di ottica, acconciatore, Estetica e Metodologie operative, odontotecnico, MAT – Manutenzione e assistenza tecnica – Veicoli a motore e macchine utensili, Impianti e moda, Industria e artigianato per il made in Italy, Servizi per la sanità e l’assistenza sociale – Qualifica OSS – Operatore socio-sanitario; Servizi Commerciali. “Intanto – ha aggiunto la dirigente Ascani – da lunedì 6 dicembre abbiamo attivato anche un servizio di microinserimenti che consentirà ai ragazzi delle scuole medie inferiori di essere inseriti, previa prenotazione, nel contesto classe e assistere personalmente alle attività di laboratorio”.