Pescara nei Parchi 2019, il programma

PESCARA – “Pescara nei Parchi” sarà innanzitutto una festa per tutta Pescara. Ne sono convinti gli organizzatori dell’Associazione ENDAS Abruzzo (Simone D’Angelo e Marco Di Pietro) e gli Amministratori del Comune di Pescara che hanno puntato sulla valorizzazione delle aree verdi cittadine. A spiegare il programma della manifestazione c’erano oggi, in Sala Consiliare, il Sindaco Carlo Masci, il vicesindaco e Assessore ai Parchi e Verde Pubblico, Gianni Santilli, l’Assessore alle Politiche Ambientali Isabella Del Trecco, l’Assessore allo Sport, Patrizia Martelli e la presidente della Commissione Cultura Manuela Peschi.

Il sindaco ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa per una città che ha puntato sui parchi e sul verde e ha invitato i cittadini ad andare nei parchi che sono stati ripuliti grazie all’impegno costante del vicesindaco Gianni Santilli. Il sindaco ha anticipato che nei prossimi anni verranno realizzati anche altri parchi, che si aggiungeranno agli attuali 61 presenti sul territorio comunale. Il presidente di ENDAS Abruzzo Simone D’Angelo ha illustrato il programma delle iniziative precisando che le iniziative si svolgeranno in dieci parchi comunali coinvolgendo attività sportive, musicali, letterari, artistiche, esibizioni musicali e sportive, animazioni per bambini.

PROGRAMMA

Parco Villa Sabucchi | Viale Bovio

Dalle ore 10:00

Ass. Culturale Officina Time

– Talk “L’importanza del divertimento all’aperto”

– Pic nic per famiglie green

– Ore 10:00/12:00 Laboratorio per bambini: costruiamo una pressa per essiccare fiori e foglie raccolti nel parco

– Ore 14:00/16:00 Laboratorio per bambini: realizziamo la cornice dello gnomo utilizzando i tesori del parco

Dalle ore 16:00 alle 20.00

– Mostra Fotografica “Circus” di Manuel Vallescura composta da scatti realizzati durante le varie edizioni di Funambolika – Festival Internazionale del Nuovo Circo

– Laboratori per bambini con Le Libellule Controvento

“Se fosse un’emozione” laboratorio per scoprire e giocare con le proprie emozioni… con colori, movimento e tanta energia. Per tutti: bambini, ragazzi ed anche genitori.

“Di favola in favola” si racconteranno favole con materiali inconsueti, a tratti strani e bizzarri. Saranno inventate storie tutti insieme partendo per esempio da un piccolo semplice dado. Per bambini, ragazzi ed anche genitori.

“Creatività in movimento” un laboratorio di scrittura creativa in movimento. Ciò è possibile tra gioco, energia e collaborazione. Per bambini e ragazzi.

“Costruiamo il nostro autunno” Osservare, raccogliere, creare, modellare ciò che il parco ci offre nella stagione dei colori caldi e della caduta delle foglie. Laboratorio per bambini e ragazzi.

Ore 16:30

Performance de Le Voci del Dharma del Conservatorio di Musica “Luisa d’Annunzio” di Pescara

Antonella Pompameo, Riccardo Rispo, Davide Di Blasio, Azzurra del Monte, Chiara Martino

Performance vocale guidata con il coinvolgimento degli spettatori che vengono coinvolti in un’esperienza di “circle voice” improvvisata.

I protagonisti hanno elaborato una tecnica ed un percorso inedito, ed il loro progetto è stato recentemente accolto dal Comitato Scientifico del Congresso mondiale di Musicoterapia che si svolgerà a Pretoria (Sud Africa) nel luglio 2020.

Ore 17:15

Esibizione di bachata e merengue a tema “La bella e la bestia” di Mattia e Isabella, due ragazzi speciali della scuola Fuego Lab

Ore 17:30

Esibizioni di danza hip hop e break dance con la scuola Dragonfly

Ore 18:00

Sere d’Estate: il Musical Concerto Grease dell’Accademia Internazionale del Musical Pescara diretta da Silvano Torrieri

Ore 19:30

Esibizione del Trio Gaubert del Conservatorio di Musica “Luisa d’Annunzio” di Pescara

Formazione composta da Maria Cama (flauto), Carla Piras (flauto), Silvia De Luca (arpa)

Programma:

J. Cras Suite en duo per flauto e arpa

P. Gaubert Divertissement Grec per 2 flauti e arpa

J. Ibert Entr’Acte per flauto e arpa

G Briccialdi Duo concertante op.100 per due flauti

Parco ex Caserma di Cocco | Viale Pindaro

Dalle ore 16:00 alle 20:00

– Sport da combattimento ed arti marziali cinesi, kung fu e sanda applicati alla difesa personale, wing chun, taichi quan, antibullismo e antiviolenza sulle donne a cura dei team Andrea Garofalo Martial Arts e Equipo Orsini

– Attività di minibasket con Amatori Pescara, Yale Pescara, ASD Chieti Basket ed altre associazioni sportive locali;

– Attività di scherma con il Circolo Scherma Flaiano Pescara

– Lezioni ed esibizioni di country western dance con la scuola di ballo West Family/

Ore 16:30

Animazione e spettacolo per bambini con tatuaggi e mascotte a cura di Anastasia Animazione

Ore 17:30

Improvvisazione teatrale con Estro Destro

Ore 18:00

Spettacolo di varietà comico e musicale con brani del panorama teatrale italiano e della commedia musicale e del musical internazionale “A noi ce piace… al parco” a cura dell’Associazione Culturale Per Amore e per Diletto

Ore 19:00

Improvvisazione teatrale con Estro Destro

Parco Villa de Riseis | Lungomare Giacomo Matteotti

Dalle ore 10:30

Associazione Pescarese Ornicoltori

Ore 10:30/19:00 Esposizione Uccelli d’affezione

Ore 10:30/19:00 Raccolta ecosolidale di tappi di plastica

Ore 10:30/19:00 Esposizione dipinti degli artisti Luca De Marco e Migosh

Ore 10:30/11:30 Minicorso – La cocorita: origini, alimentazione, allevamento.

Ore 10:30/12:00 Concorso di pittura a tema ornitologico (over 14)

Ore 16:00/17:30 Concorso di disegno per bambini

Ore 17:30 Merenda

Ore 19:00/20:00 Riunione aperta dell’Associazione Pescarese Ornicoltori

Ore 20:30 Cena dell’Amicizia

Dalle ore 10:30

Laboratori creativi per bambini ed incontri di crescita personale a cura di Be&Creative in collaborazione con l’Aspic Pescara e il Centro Psico Pedagogico Pescara “PiùSpazioPercrescere”. Un evento dedicato alla creatività come generatrice di benessere, mescolando e intrecciando counseling, incontri di crescita personale, laboratori creativi per bambini, esposizione di prodotti alimentari biologici abruzzesi, di artigianato locale e di riciclo/scambio.

Ore 10:00/15:00 Alessandra D’Itri, Benedetta Di Giovanni, operatrici Reiki di 1°Livello – Metodo Mikao Usui: “TRATTAMENTI REIKI”

Ore 10:00/15:00 Manuela Iannucci, Psicologa: Incontri di benessere psicofisico “STOP AND BREATH”- CORPO MENTE E CUORE PER RITROVARE L’ARMONIA”

Ore 16:00/18.00 T- Esprimo: “TRUCCABIMBI”

Ore 16:00/19:00 Cristina Gennari, operatrice del Centro Psicopedagogico “Più Spazio Per Crescere”: “CARTA, COLLA, FORBICI PER CREARE BUFFI CAPPELLI”, laboratorio creativo per bambini dai 4 anni in su

Partner:

ALI DI CARTA: origami e oggetti in carta

CERA IN ARTE: candele e quadri in cera

CUCITURE DI NINA: creazioni artigianali su stoffa

ESSENS: dimostrazione di prodotti e degustazione di integratori ESSENS

IRENE MARRONE MORENO: carta rIciclata

LA PICCOLA ORAFAIA: monili ed accessori femminili o unisex con materiali di recupero/riuso/riciclo

REVART: arte e ceramica

SINERGIE VERDI: prodotti alimentari biologici di aziende agricole abruzzesi

YDY: creazioni artigianali su stoffa, tela, bomboniere

Ore 12:00

Estemporanea di pittura “Rispetta la natura e rispetti te stesso” a cura di Best Ideas Formazione, riservata ai corsisti qualificati tatuatori. I vincitori esporranno successivamente le opere presso Spazio Bianco Pescara.

Dalle ore 16:00

– Attività di calcio con l’Accademia Biancazzurra

Mini torneo di calcetto con protagonisti i ragazzi di Aurora Valori & Sapori; inoltre le ragazze dell’Accademia Biancazzura capitanate da Pesolillo Milena, animeranno con esibizioni, musica e spettacolo presso il Giardino Sensoriale “Ing. Armando Portesi”.

Ore 17:00

Orchestra “Giovani in Musica” diretta da Gianni Ferreri

Ore 18:00

Performance dell’Accademia Musicale di Spoltore diretta da Pina Perinetti

Ore 21:00

Esibizione musicale del gruppo Iacopo Ligorio & Le Canzoni Giuste del Conservatorio Musicale “Luisa d’Annunzio” di Pescara: Canzoni Demenziali per persone Intelligenti, Canzoni Intelligenti per persone Demenziali. Iacopo Ligorio, Bruno Contin, Flavio Piermatteo, Daniele Mammarella, Umberto Matera, Andrea De Felicibus

Parco Montessori | Via Francesco Verrotti

Dalle ore 10:00 alle ore 12:00

Attività di educazione ambientale con le Guardie Ecologiche Ambientali Volontarie ed attività di protezione civile con unità cinofile da soccorso e simulazione di ricerca di una persona scomparsa a cura di Abruzzo K9 Onlus in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Pescara 2.

—

Parco Florida | Via Regina Elena

Ore 16:00

Attività sportive e promozionali di calcio femminile a cura delle ASD Florida e ASD Green.

—

Parco dell’Infanzia | Via Tavo

Ore 16:00

Progetto “Simply Soccer”, attività e tornei di calcio a cura di PGS Abruzzo e Caritas Pescara.

—

Pineta Dannunziana | Viale della Pineta

Percorsi di camminata sportiva con l’ASD Fit Mood. Accessibile a tutti, da praticare all’aria aperta, può diventare una filosofia di vita protesa verso il benessere fisico e mentale.

—

La Banda dei Parchi diretta da Marco Vignali

Parco della Serenità | Via Caduti per Servizio

Parco dell’Infanzia | Via Tavo

Parco Zanni | Via Carlo Alberto Dalla Chiesa