Pescara, navetta del mare per l’estate 2022: percorsi e orari

Sarà attiva nelle giornate del sabato e della domenica e il 15 agosto, nel periodo compreso tra il 25 giugno e il 28 agosto, con corse in partenza ogni 30 minuti

PESCARA – Lasciare l’auto in un parcheggio comodo, tale è l’area di risulta, da lì prendere un bus che ti porta fino al lungomare e questo senza spendere un solo centesimo per il trasporto; per poi fare il percorso a ritroso alle stesse condizioni all’ora in cui si decide di rientrare: è ciò che sarà possibile da sabato prossimo quando partirà il servizio denominato la “Navetta del mare”, gestito da Tua in aggiunta alle normali corse ordinarie. Sarà effettuato con mezzi elettrici, a zero emissioni, lungo due distinti tracciati ad anello che copriranno la zona centrale e quella della Riviera Sud. La delibera per l’istituzione del nuovo servizio è stata approvata questa mattina dalla giunta comunale.

“Si tratta di un intervento in linea con la visione di Pescara che abbiamo in mente – ha detto il sindaco Carlo Masci – ossia una città a misura d’uomo, dove sia facile e comodo parcheggiare e raggiungere la spiaggia, limitando allo stesso tempo il traffico asfissiante che rappresenta una forte criticità per la nostra città. La sostenibilità ambientale è un punto fermo per me perché è e resta la via maestra per attrarre più visitatori e per abbattere i livelli d’inquinamento. Solo così favoriremo la crescita economica e daremo forza al percorso di una città che vuole migliorare la sua immagine come località turistica, essendo stata oltretutto premiata con la Bandiera Blu per il secondo anno consecutivo”.

“Un servizio – sottolinea l’assessore alla Mobilità Luigi Albore Mascia – dedicato a cittadini e turisti, con un riguardo particolare alle famiglie che avranno a disposizione un’opportunità di spostamento agile ed economica. Che si affianca a tutte le iniziative di micromobilità in sharing (monopattini, moto e fra pochissimo biciclette, quest’ultime saranno presentate domattina ndr) attraverso cui stiamo costruendo una città sempre più moderna in una logica di sostenibilità”.

La navetta sarà attiva nelle giornate del sabato e della domenica e il 15 agosto, nel periodo compreso tra il 25 giugno e il 28 agosto, con corse in partenza ogni 30 minuti, dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00.

Nel dettaglio i due percorsi, con partenza rispettivamente dall’area di risulta e dal parcheggio dello stadio Adriatico:

per la zona nord

Piazza S. Cuore – Corso Umberto I – Via Nicola Fabrizi – Via Tassoni – Lungomare G. Matteotti – Viale della Riviera – Rotonda Le Naiadi – Viale della Riviera – Lungomare Matteotti – Via Galilei – Via Nicola Fabrizi – Via Ravenna – Corso V. Emanuele – Piazza Sacro Cuore.

per la zona sud

Piazzale Antistadio (fronte ingresso Tribuna Maiella) – Via Pepe – Lungomare C. Colombo (direzione Nord) – Rotatoria Via Vespucci – Lungomare C. Colombo (direzione sud) – Via Figlia di Iorio – Via Luisa D’Annunzio – Piazza Le Laudi – Viale Primo Vere – Via Celommi – Rotatoria Via Nazionale Adriatica sud – Via Celommi – Viale Primo Vere – Via De Nardis – Lungomare Cristoforo Colombo (direzione Nord) – Rotatoria Via Vespucci – Lungomare Cristoforo Colombo (direzione Sud) – Via Pepe – Piazzale Antistadio (fronte ingresso Tribuna Maiella).