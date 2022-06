Piano asfalti Vibrata – Tordino: al via i lavori nel primo nucleo

TERAMO – Iniziati i lavori per la sistemazione degli asfalti nel primo nucleo della rete stradale che ricomprende parte della Vibrata e parte della vallata del Tordino. Da oggi si lavora sulla provinciale 2 nel territorio di Villa Lempa, comune di Civitella del Tronto ma sono previsti anche tratti ricadenti nei Comuni di Sant’Egidio e Ancarano per un importo di 200 mila euro. Complessivamente, per asfalti e segnaletica, sul nucleo uno sono investiti oltre 2 milioni e 800 mila euro.

“Riusciamo a dare risposte importanti soprattutto in alcune zone con forti criticità – commenta il consigliere delegato alla viabilità Lanfranco Cardinale – la maggior parte dei cantieri saranno aperti questa estate, gli altri in autunno. Fra qualche giorno inizieranno i lavori anche sul nucleo 2 nell’area Gran Sasso-Laga mentre sono in pieno svolgimento quelli sui nuclei 3 e 4. Questa mattina, intanto, ho incontrato insieme ai tecnici del settore viabilità, il nuovo sindaco di Crognaleto, Orlando Persia, per concordare una serie di interventi oltre quelli già in programma. L’aderenza alle esigenze del territorio si ottiene con l’ascolto e attraverso il dialogo con gli amministratori locali riusciamo a stabilire le necessarie priorità d’intervento”. Agli interventi in elenco vanno aggiunti i 70 mila euro per la sostituzione della segnaletica verticale.

Questi i lavori che saranno svolti nel corso dell’estate sul nucleo uno:

– provinciale 1 ((martinsicuro, colonnella, Controguerra, Ancarano e Sant’Egidio) 244. 731 mila euro

– provinciale 2 (stessi Comuni della 1) per 200 mila euro

– provinciale 57 Ancarano 50 mila euro

– provinciale 47a Corropoli 236.691

– provinciale 59 Bellante-Saccoccia 138.150 mila euro

– provinciale 11 – Poggio Morello 100 mila euro

Questi i cantieri che partiranno in autunno:

– provinciale 5/b Tortoreto/panoramica 141.728 mila euro

– provinciale 17/a Pagannoni 150 mila euro

– provinciale 13 Bellante 100 mila euro

– provinciale 10 Tortoreto-Cavatassi 200 mila euro

– provinciale 1 Martinsicuro 250 mila euro

– provinciale 3 Teramo-Campli 250 mila euro

– provinciale 262 (Campli, Mosciano, Bellante) 144 mila euro