Pescara, elenco centri estivi diurni e servizi ricreativi per minori: come fare richiesta

PESCARA – Si chiamerà long list l’elenco di associazioni e cooperative interessate alla realizzazione di centri estivi diurni, servizi socio educativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e ragazzi di età compresa fra 0 e 17 anni nei mesi di luglio e di agosto. Il bando comunale interessa due tipologie di progetti: attività ludico socio/ricreative con prevalenza di attività sportive e quelle con prevalenza di attività educativo-culturali. È appunto la preponderanza dell’offerta del centro estivo a caratterizzarlo, secondo indirizzi quali scuola di calcio, scuola di vela, corsi di rugby, scuola di recitazione, laboratori linguistici, laboratori grafico/manipolativi, laboratori musicali. In ogni caso deve essere contemplato un percorso multi-disciplinare e multi-tematico.

«La domanda per la realizzazione dei centri estivi diurni, servizi socio educativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività per minori – sottolinea l’assessore e vicesindaco Gianni Santilli – deve pervenire al Comune entro le ore 13,00 del 19 giugno. Anche le associazioni private devono consegnare il progetto agli Uffici comunali».

COME FARE RICHIESTA

Si può inoltrare richiesta a mezzo posta o agenzia di recapito autorizzata, tramite posta elettronica certificata (PEC) a protocollo@pec.comune.pescara.it o tramite il servizio on line di protocollazione accedendo al link https://pescara.comune-online.it/web/home/protocollo-generale.

L’avviso è rivolto ad associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive o agli enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni, iscritte al registro nazionale Coni e all’albo Comunale delle Associazioni e che svolgono le loro attività senza fini di lucro; consorzi, gruppi e associazioni tra i soggetti; ditte iscritte nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di commercio per lo svolgimento di attività che ricomprendono anche quelle ludico/socio/ricreative/sportive/educative/culturali.

Quanto invece ai progetti di attività educativo-culturali, l’apertura riguarda enti del terzo settore, associazioni culturali iscritte all’albo Comunale delle Associazioni, soggetti gestori di servizi educativi per l’infanzia in possesso dell’autorizzazione al funzionamento ai sensi della L.R. 2/2005; ditte iscritte nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di commercio. I soggetti gestori devono avere già la disponibilità del luogo in cui intendono svolgere le attività. In alternativa, può essere richiesto l’utilizzo di: Stadio Adriatico; Impianto sportivo “Ettore D’Agostino” (Zanni); Campo sportivo R. Febo (ex “Gesuiti”); parchi “Baden Powell”, “Morelli”, dell’Accoglienza, “Calipari”, dell’Infanzia e della Pace, che saranno messi a disposizione dalle 8 alle 14 oppure dalle 8 alle 20 (con tariffe giornaliere inferiori a 50,00 euro).

Per partecipare alla procedura per entrambe le tipologie di interventi, occorre presentare due progetti distinti.