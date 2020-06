Pescara, il Comandante Donato De Carolis in visita a palazzo di città

Questa mattina c’è stato il saluto di commiato al sindaco e alla comunità in quanto lascerà fra pochi giorni la direzione marittima Abruzzo-Molise-IsoleTremiti

PESCARANel concludere l’esercizio delle funzioni di comandante della Direzione Marittima Abruzzo-Molise e Isole Tremiti, il CV. Donato De Carolis ha incontrato questa mattina a palazzo di città il sindaco Carlo Masci cui ha voluto portare un messaggio di saluto e ben augurante per il futuro. De Carolis tra pochi giorni lascerà infatti la sede di Capitaneria di Pescara (il 20 giugno) per un nuovo e importante incarico a Roma, presso il Ministero delle Risorse Agricole.

Nel corso della breve visita, De Carolis ha espresso – per il tramite del primo cittadino – un sentimento di profonda gratitudine verso la comunità pescarese e abruzzese. L’amministrazione dal suo canto ha ringraziato il Comandante di Vascello per l’impegno profuso – durante il mandato che va a concludersi – nell’interesse del porto e delle attività legate al mare, per le quali ha sempre agito da pungolo costante in tutte le sedi.