Pescara, Musica al Matta: presentati Paesaggi Sonori, No Electromusic e Giovani Talenti

PESCARA – Dopo il successo degli spettacoli teatrali, il Matta Festival iniziato il 3 Marzo, prosegue con una programmazione musicale ricca e plurale “Musica Al Matta”. Promosso dalla rete di Artisti per il Matta, in collaborazione con l’Assessorato alla cultura del comune di Pescara, la Fondazione Aria, Il Liceo Coreutico Musicale Misticoni, e tanti altri partner prestigiosi, il festival si caratterizza per la dimensione multidisciplinare e per l’attenzione alla fruizione dello spettatore.

La sezione musicale “Musica al Matta” si articola in più momenti: Paesaggi Sonori, No Electromusic e Giovani Talenti. Ieri mattina la presentazione con l’assessore alla Cultura Giovanni Di Iacovo e tutti i partner dell’evento.

“Uno dei momenti di maggiore soddisfazione è quando l’Amministrazione riesce a dare il via a eventi e iniziative animate da ragazzi di grande talento – così l’assessore alla Cultura Giovanni Di Iacovo – Il Matta è uno spazio nato come spazio off ma in pochi anni è diventato il cuore pulsante della ricerca culturale e il Matta Festival esprime tantissimo di quello che di forte c’è nel teatro, danza e musica. Si comincia con un concerto domani sera e si va avanti con il No Electro Music Festival che sarà un appuntamento da non perdere per la particolarità degli ospiti e della proposta musicale”.

Paesaggi Sonori, il festival di musica che trova la sua naturale ambientazione nel paesaggio naturalistico e culturale d’Abruzzo, cura all’interno del cartellone un ciclo di tre concerti di artisti italiani condividendo con Artisti per il Matta l’obiettivo di incentivare un rinnovamento sociale e culturale attraverso la rigenerazione di spazi urbani.

Il 21 Aprile, la talentuosa cantautrice italiana Erica Mou presenta il suo ultimo lavoro discografico “Bandiera sulla luna”, un disco che racconta la conquista di nuovi spazi interiori, così sconosciuti e desiderati da rappresentare “la luna”. Descrive una generazione intera e la sua irrequietezza. Parla della capacità di amare senza possedere e di comunicare in maniera diretta senza vergognarsi.

Il 6 Maggio invece è in programma una serata dedicata al jazz contemporaneo di Piero Delle Monache con il progetto sperimentale “Solo Sé”. Uno spettacolo musicale fatto di suoni di sassofono, loop, molta elettronica, piccole percussioni, voci fuori campo e tricks varie in una versione intima, quasi un site-specific pensato per lo Spazio Matta. La parte strumentale sarà accompagnata da poche voci fuori campo, ma l’intero concerto manterrà un elevato grado di narratività.

Il 13 Maggio lo Spazio Matta ospiterà Music For Eleven Instruments con il nuovo disco “At The Moonshine Park with an Imaginary Orchestra”. Un’orchestra immaginaria in cui si mescolano con eleganza ottoni ed archi, elettronica e ritmi trascinanti, melodie evocative che scivolano tra i fraseggi di piano, le dolci note squillanti del glockenspiel, suoni primaverili che si intrecciano con atmosfere più umbratili.

Per partecipare agli appuntamenti di Paesaggi Sonori è necessaria la prenotazione inviando un’email a paesaggisonori.abruzzo@gmail.com, Biglietti: prenotazione via email e ritiro in loco il giorno del concerto. Erica Mou 15 euro (riduzione studenti e soci Coop Alleanza 3.0 – 12 euro)Piero delle Monache / Music For Eleven Instruments 10 euro (riduzione studenti e soci Coop Alleanza 3.0 – 8 euro)

NoElectroMusic, un evento a cura di Osvaldo Bianchi, dedicato alla “Giornata Mondiale della Terra”.

“Stacchiamo la presa e iniziamo a fare musica”. Il NEM offre l’opportunità di ascoltare il suono puro, senza filtri, direttamente dalla vibrazione dello strumento. Gli strumenti non sono solo quelli convenzionali ma, e soprattutto, è lo stesso musicista che con materiali di riciclo crea il proprio strumento e quindi il proprio suono. Il risultato è un linguaggio musicale originale in cui il suono esclusivamente acustico non è un limite ma rappresenta un’opportunità di sperimentazione. Si può così suonare qualsiasi genere musicale, paradossalmente anche quelli che siamo abituati ad ascoltare elettrici o ad alto volume.

Si esibiscono:

Giovanni Imparato in arte Colombrè, è riconosciuto quale uno dei più grandi percussionisti a livello internazionale relativamente ai generi centro e sud americani.

PorcapizzaInteramente ideato ed assemblato dalla mente e le mani di Massimo Tortella, multi-instrumentista (chitarra, basso, batteria, voce, tastiere). Questo inarrestabile one-man-band suona strumenti che ha costruito da sé usando materiali da riciclo e oggetti di uso quotidiano che niente hanno a che vedere con la musica… apparentemente!

Ingresso spettacolo 10 euro, ridotto 8 euro (studenti e soci Coop Alleanza 3.0, soci Fondazione Aria)

Info e prenotazioni cell. 327 8668760

info@artistiperilmatta.org

Giovani Talenti. Il 24 Maggio ore 18 Concerto a cura del M° Leontino Iezzi, in collaborazione con Liceo Artistico, Musicale e Coreutico “Misticoni – Bellisario” di Pescara.

Giovani Talenti è un progetto di valorizzazione delle eccellenze musicali, in perfetta sintonia con le finalità educative del Liceo Artistico, Musicale e Coreutico “Misticoni – Bellisario” Pescara, sia come occasione di promozione del talento che di confronto con esperienze musicali professionali.

Giovani Talenti è un percorso di accompagnamento degli studenti del liceo musicale all’esperienza concertistica quale alto momento formativo. Si vuole fornire ai giovani partecipanti un’importante occasione di crescita come interpreti, come musicisti ma soprattutto come individui.

Il concerto coinvolge la formazione concertistica del liceo MIBe wind Orchestra valorizzando le eccellenze.

Ingresso concerti: 6 euro, ridotto 4 euro (studenti e soci Coop Alleanza 3.0)

Info e prenotazioni: 327 8668760 – info@artistiperilmatta.org