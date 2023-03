Pescara, lesioni e resistenza a P.U.: arrestato un 23enne

PESCARA – Nel pomeriggio di ieri, la Squadra Volante è intervenuta presso la cittadella della Caritas di via Alento dove un senegalese di 23 anni aveva poco prima molestato e minacciato gli operatori della struttura, e poi, all’arrivo della Polizia, ha aggredito gli agenti. Il giovane, senza fissa dimora, è stato quindi arrestato per lesioni e resistenza a P.U.. Gli agenti, intervenuti a seguito di una richiesta pervenuta al 113 che segnalava la presenza di una persona molesta presso il citato centro, hanno prontamente individuato il cittadino straniero che da subito si è dimostrato insofferente alla presenza del personale in divisa. Il 23enne, durante le fasi dell’identificazione, ha iniziato a inveire contro gli agenti, che venivano quindi aggrediti in un crescendo di violenza.

Gli operatori di polizia, grazie anche al sopraggiungere di altre pattuglie, nonostante l’aggressività del controllato, sono riusciti a circoscriverne la condotta violenta e a bloccarlo impedendo di cagionare ulteriori danni a sé e a terzi.

Gli agenti hanno pertanto proceduto all’arresto del giovane per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale, trattenendolo presso le camere di sicurezza della Questura a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa della convalida della misura precautelare adottata, avvenuta in mattinata a seguito della quale allo stesso veniva notificato il provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.