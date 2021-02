Diretta Pescara – Lecce: dove vedere la partita in tv e streaming

Il 27 febbraio alle ore 14 si gioca Pescara – Lecce, gara valida per la 25° giornata di Serie B. Informazioni dove vedere la partita

PESCARA – Sabato 27 febbraio 2021, allo Stadio Adriatico-Cornacchia, si giocherà Pescara – Lecce, match valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021. Gli abruzzesi sono reduci dal pareggio esterno a reti bianche sul campo del Frosinone, grazie al quale hanno abbandonato il fondo della classifica: ora sono penultimi con 18 punti, frutto di 4 vittorie, 6 pareggi e 14 sconfitte; 18 gol fatti e 41 subiti. Nelle ultime cinque gare hanno conseguito 2 pareggi e 3 sconfitte. I salentini vengono dalla vittoria casalinga per 3-1 contro il Cosenza e sono settimi in classifica con 38 punti, frutto di 9 successi, 11 pareggi e 4 sconfitte; 43 reti realizzate e 31 subite. Hanno un bilancio di 2 vinte, 2 pareggiate e 1 persa nelle ultime cinque partite. Di seguito il link per seguire la webcronaca in diretta della partita quindi dove vederla in tv e streaming e le probabili formazioni.

CRONACA DELLA PARTITA

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 14 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 13.15 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Pescara – Lecce, valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN. La sfida sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Probabili formazioni

Grassadonia dovrebbe mandare in campo i suoi col 3-5-1-1 con Fiorillo in porta, pacchetto difensivo composto da Guth, Bocchetti e Scognamiglio. A centrocampo Valdifiori in cabina di regia con Busellato e Dessena mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Bellanova e Masciangelo. In attacco Galano a supporto di Odgaard. Per il Lecce probabile modulo 4-3-1-2 con Gabriel in porta, pacchetto difensivo composto da Maggio e Zuta sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Lucioni e Pisacane. A centrocampo Tachtisidis in cabina di regia con Henderson e Hjulmand mezze ali mentre davanti Mancosu alle spalle del tandem offensivo composto da Coda e Rodriguez.

PESCARA (3-5-1-1): Fiorillo; Guth, Bocchetti, Scognamiglio; Bellanova, Busellato, Valdifiori, Dessena, Masciangelo; Galano, Odgaard. Allenatore: Grassadonia

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Lucioni, Pisacane, Zuta; Henderson, Tachtsidis, Hjulmand; Mancosu; Coda, Rodriguez. Allenatore: Corini