Pescara, lavori sulla strada-parco: le precisazioni di Santilli

PESCARA – “I circa 70 alberi che costeggiano il tratto della strada parco, oggetto di lavori in questo momento, non saranno toccati. Forse un solo pino, che presenta da tempo una pendenza molto insidiosa, potrebbe essere abbattuto. Chi diffonde notizie diverse da queste lo fa per interessi di parte, con ogni evidenza politici, e mente sapendo di mentire. Soprattutto offende l’intelligenza di quei cittadini che, dopo 30 anni di inutile attese, si aspettano di poter godere di una città più vivibile dal punto di vista ambientale e della mobilità”. Così si è espresso durante i lavori della Commissione Controllo e Garanzia, l’assessore al Verde Gianni Santilli invitato per fare il punto in merito ai lavori sulla strada-parco, con particolare riferimento alla vegetazione esistente. Com’è noto Tua sta realizzando le opere necessarie per accogliere il passaggio dei mezzi a trazione elettrica per il trasporto pubblico di massa. Chiamato in causa riguardo alle siepi poste sul lato-mare, Santilli ha inoltre specificato: “Oggi sono presenti circa 250 metri di questi arbusti, a intervento completato ve ne sarà il doppio, la via sarà quindi molto più bella dal punto di vista naturale. Una cosa voglio far capire a chi da mesi si è posto su posizioni che riportano una narrazione lontana dai fatti. Soltanto a intervento ultimato, che ricordo a tutti è gestito direttamente dalla società di trasporto unico abruzzese (Tua), tireremo le somme e potremo verificare chi ha falsificato la realtà e chi ha raccontato il vero”.

Lo stesso Santilli ha peraltro smentito categoricamente la notizia secondo la quale verrebbero chiusi i cancelli delle proprietà private che aprono sulla stessa strada-parco e ha precisato che saranno resi adeguati e sicuri gli spazi per il passaggio dei disabili.

In apertura della seduta della Commissione, presieduta da Piero Giampietro, era stata anche affrontata la questione riguardante il patrimonio arboreo su Viale Pepe, dove la società Aca (Azienda consortile Acquedottistica) da alcune settimane ha insediato il cantiere che sta procedendo alla ripulitura del fosso Bardet e alla realizzazione di vasche intermedie che hanno lo scopo di evitare intasamenti determinati da reflui e fanghi fognari. L’assessore ha chiarito che, sulla base della relazione fornita dalla stessa Aca, si rende necessario per la realizzazione delle opere procedere all’abbattimento di dieci pini, tra l’altro in condizioni precarie, che saranno sostituiti da altrettanti esemplari dell’altezza di circa 5 metri; nell’area circostante verranno piantumati ulteriori 15 alberi.

“Ciò che trovo intollerabile – ha concluso Santilli – è che si metta in dubbio che l’amministrazione stia vigilando sia sulla strada-parco che in viale Pepe. Con il responsabile dell’ufficio preposto, Mario Caudullo, diamo vita a continui sopralluoghi e in queste ore lo faremo nuovamente per verificare la rispondenza delle opere eseguite o in corso alle prescrizioni che come Comune abbiamo inoltrato alle imprese”.